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25 января, 23:29

Полянский назвал крушение Ил-76 преднамеренным преступлением Киева

Все обстоятельства трагедии с Ил-76, сбитым в Белгородской области, указывают на причастность Киева. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН сообщил первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"Все имеющиеся у нас сегодня данные указывают на то, что мы имеем дело с преднамеренным продуманным преступлением", ― заявил дипломат.

По его словам, украинское руководство знало о маршруте и способе транспортировки солдат к месту заранее согласованного обмена. Российская сторона сделает всё, чтобы все виновные в крушении Ил-76 понесли ответственность, добавил Полянский.

В США заявили о непричастности к катастрофе российского Ил-76
В США заявили о непричастности к катастрофе российского Ил-76

Напомним, 24 января ВСУ нанесли удар по российскому Ил-76, который затем упал в Корочанском районе Белгородской области. Находящиеся на борту 65 украинских пленных, трое сопровождающих из числа российских военных и шесть членов экипажа погибли. Предположительно, ВСУ сбили борт двумя ракетами иностранного производства, их мог выпустить американский ЗРК Patriot. Обломки ракет уже найдены на месте катастрофы, также в обшивке лайнера остались поражающие элементы снарядов. В Пентагоне проверяют эту информацию.

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Telegram / Дмитрий Полянский

Лариса Сафронова
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