Полянский назвал крушение Ил-76 преднамеренным преступлением Киева

Все обстоятельства трагедии с Ил-76, сбитым в Белгородской области, указывают на причастность Киева. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН сообщил первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"Все имеющиеся у нас сегодня данные указывают на то, что мы имеем дело с преднамеренным продуманным преступлением", ― заявил дипломат.