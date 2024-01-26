Полянский назвал крушение Ил-76 преднамеренным преступлением Киева
Все обстоятельства трагедии с Ил-76, сбитым в Белгородской области, указывают на причастность Киева. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН сообщил первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.
"Все имеющиеся у нас сегодня данные указывают на то, что мы имеем дело с преднамеренным продуманным преступлением", ― заявил дипломат.
По его словам, украинское руководство знало о маршруте и способе транспортировки солдат к месту заранее согласованного обмена. Российская сторона сделает всё, чтобы все виновные в крушении Ил-76 понесли ответственность, добавил Полянский.
Напомним, 24 января ВСУ нанесли удар по российскому Ил-76, который затем упал в Корочанском районе Белгородской области. Находящиеся на борту 65 украинских пленных, трое сопровождающих из числа российских военных и шесть членов экипажа погибли. Предположительно, ВСУ сбили борт двумя ракетами иностранного производства, их мог выпустить американский ЗРК Patriot. Обломки ракет уже найдены на месте катастрофы, также в обшивке лайнера остались поражающие элементы снарядов. В Пентагоне проверяют эту информацию.
Telegram / Дмитрий Полянский