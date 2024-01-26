Путин впервые прокомментировал удар ВСУ по Ил-76 с украинскими пленными
Путин: Самолёт Ил-76 был сбит американским Patriot или французской системой ПВО
Потерпевший крушение в Белгородской области российский самолёт Ил-76 с украинскими пленными был поражён либо французской системой ПВО, либо американским комплексом Patriot. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе беседы со студентами – участниками СВО. Глава государства подчеркнул, что средства поражения, изъятые с места крушения воздушного судна, свидетельствуют о том, что это была именно ракета ПВО.
Путин прокомментировал трагедию со сбитием ВСУ Ил-76 в Белгородской области. Видео © LIFE
"Скорее всего, это системы Patriot американские либо европейские системы ПВО, скорее всего, французские. Но через пару-тройку дней будет точный ответ. Но в любом случае то, что произошло, — это преступление", — сказал президент.
По словам главы государства, ракеты по Ил-76 были выпущены с подконтрольных Киеву территорий. Поражение самолёта произошло через "две-три минуты, поэтому отреагировать было практически невозможно", отметил Путин. Кроме того, добавил лидер РФ, борт не мог быть сбит в результате так называемого дружеского огня. Как подчеркнул президент, российская система противовоздушной обороны (ПВО) распознаёт сигналы, которые подают отечественные самолёты, — на них установлена специальная система "свой-чужой".
Напомним, что ВСУ сбили военно-транспортный самолёт Ил-76. Он упал в Корочанском районе Белгородской области 24 января. На борту находилось 65 украинских пленных, трое сопровождающих из числа российских военных и шестеро членов экипажа. Все погибли. Украинская сторона сперва взяла ответственность за произошедшее, но после того, как стало известно о своих пленных на борту, попыталась всё отыграть назад. Предположительно, ВСУ сбили борт двумя ракетами иностранного производства. СК и Минобороны РФ выяснили, что удар был нанесён из ЗРК, который находился в селе Липцы Харьковской области.
Kremlin.ru