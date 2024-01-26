Путин впервые прокомментировал удар ВСУ по Ил-76 с украинскими пленными

Потерпевший крушение в Белгородской области российский самолёт Ил-76 с украинскими пленными был поражён либо французской системой ПВО, либо американским комплексом Patriot. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе беседы со студентами – участниками СВО. Глава государства подчеркнул, что средства поражения, изъятые с места крушения воздушного судна, свидетельствуют о том, что это была именно ракета ПВО.

Путин прокомментировал трагедию со сбитием ВСУ Ил-76 в Белгородской области. Видео © LIFE

"Скорее всего, это системы Patriot американские либо европейские системы ПВО, скорее всего, французские. Но через пару-тройку дней будет точный ответ. Но в любом случае то, что произошло, — это преступление", — сказал президент.