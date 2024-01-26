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26 января, 16:11

Путин выразил соболезнования членам экипажа сбитого Украиной Ил-76

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования членам экипажа самолёта Ил-76, сбитого ВСУ в Белгородской области.

"Мы сожалеем о наших лётчиках. Я приношу соболезнования членам их семей. Они в последний момент успели доложить (о катастрофе. — Прим. Лайфа)", — отметил глава государства на встрече со студентами – участниками СВО.

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Напомним, что ВСУ сбили военно-транспортный Ил-76, который упал в Корочанском районе Белгородской области 24 января. На борту находились 65 украинских пленных, трое сопровождающих из числа российских военных и шестеро членов экипажа. Все погибли. Украинская сторона сперва взяла ответственность за произошедшее, но, после того как стало известно о своих пленных на борту, попыталась всё отыграть назад. Предположительно, ВСУ сбили борт двумя ракетами иностранного производства. СК и Минобороны РФ выяснили, что удар был нанесён из ЗРК, который находился в селе Липцы Харьковской области.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Григорий Сысоев

Александра Вишнякова
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