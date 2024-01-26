Жена бортмеханика сбитого Ил-76 рассказала, что он спас людей из горящего самолёта в Сирии

34-летний Сергей Житенев — погибший бортмеханик сбитого Ил-76 под Белгородом — всегда рисковал собой ради других. Об этом рассказала его жена Анастасия. Так, по словам женщины, во время службы в Сирии Житенев спас людей из горящего самолёта. Кроме того, Сергей как-то помог упавшему в колодец человеку. В авиации мужчина был с 18 лет, а в 2024 году получил бы новую офицерскую должность, которую очень ждал.

"Он спасал жизни ценой своей жизни. В прямом смысле. Он был в Сирии, был в Чечне. Мы вместе восемь лет, муж был слишком хорошим человеком, хорошим начинающим отцом. У нас ребёнок, шесть месяцев, очень долгожданный", — рассказала Анастасия в беседе с RT.

Она просила мужа найти менее опасную работу, но тот всегда её успокаивал. Анастасия подчеркнула, что Сергей всё подготовил для семьи, чтобы без него она с ребёнком ни в чём не нуждались.

"Как будто чувствовал всё это. Признавался, что, когда были нештатные ситуации в полёте, он немножко, но боялся. Но как-то сгруппировывался, говорил: "Если мы все будем бояться, то ничего не получится", — добавила она.