Жена бортмеханика сбитого Ил-76 рассказала, что он спас людей из горящего самолёта в Сирии
RT: Бортмеханик сбитого Ил-76 спас людей из горящего самолёта в Сирии
Сергей Житенев. Обложка © Telegram / RT на русском
34-летний Сергей Житенев — погибший бортмеханик сбитого Ил-76 под Белгородом — всегда рисковал собой ради других. Об этом рассказала его жена Анастасия. Так, по словам женщины, во время службы в Сирии Житенев спас людей из горящего самолёта. Кроме того, Сергей как-то помог упавшему в колодец человеку. В авиации мужчина был с 18 лет, а в 2024 году получил бы новую офицерскую должность, которую очень ждал.
"Он спасал жизни ценой своей жизни. В прямом смысле. Он был в Сирии, был в Чечне. Мы вместе восемь лет, муж был слишком хорошим человеком, хорошим начинающим отцом. У нас ребёнок, шесть месяцев, очень долгожданный", — рассказала Анастасия в беседе с RT.
Она просила мужа найти менее опасную работу, но тот всегда её успокаивал. Анастасия подчеркнула, что Сергей всё подготовил для семьи, чтобы без него она с ребёнком ни в чём не нуждались.
"Как будто чувствовал всё это. Признавался, что, когда были нештатные ситуации в полёте, он немножко, но боялся. Но как-то сгруппировывался, говорил: "Если мы все будем бояться, то ничего не получится", — добавила она.
Ранее в Кремле заявили, что следствие по Ил-76 надо завершить до представления экипажа к наградам.
Как сообщал Лайф, 24 января в Корочанском районе Белгородской области потерпел крушение российский Ил-76, перевозивший 65 украинских военнопленных. Также на борту находилось трое сопровождающих из ВС РФ и шестеро членов экипажа. Лётчики смогли увести падающий самолёт от жилых домов. Все погибли. Киев сразу взял ответственность за теракт, однако позднее попытался отыграть назад, а Владимир Зеленский сделал первое заявление по трагедии лишь спустя 14 часов. Предположительно, при атаке ВСУ использовали иностранные ракеты, что, указывают в российском представительстве в ООН, может сделать страны Запада соучастниками. А в Кремле возмутились тому, что Запад не осудил теракт Киева. Сегодня ГУР Украины признало факт сорванного обмена пленными, которые летели на Ил-76.