Киев признал факт сорванного обмена пленными, которые летели на Ил-76
Представитель ГУР признал факт сорванного обмена пленными, летевшими на Ил-76
Представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов признал факт сорванного обмена пленными, которые погибли после удара ВСУ по российскому Ил-76. Соответствующее заявление прозвучало в эфире телеканала "Рада".
Место крушения Ил-76 в Белгородской области. Видео © Telegram / Следком
"Сорванный накануне обмен пленными должен был быть самым крупным [за время конфликта на Украине]. [Украина] не имеет всей информации по факту пребывания людей на борту и их дальнейшей судьбы", — заявил Юсов, умолчав про причастность Вооружённых сил Украины к катастрофе.
Точное число военнопленных он не назвал, пояснив, что до обмена о таких данных не сообщается. Юсов добавил, что Киев желает провести независимое расследование.
Напомним, 24 января в Корочанском районе Белгородской области потерпел крушение российский Ил-76, перевозивший 65 украинских военнопленных. Также на борту находилось трое сопровождающих из ВС РФ и шестеро членов экипажа. Все погибли. Киев сразу взял ответственность за теракт, однако позднее попытался отыграть назад, а Владимир Зеленский сделал первое заявление по трагедии лишь спустя 14 часов. Предположительно, при атаке ВСУ использовали иностранные ракеты, что, указывают в российском представительстве в ООН, может сделать страны Запада соучастниками. А в Кремле возмутились тому, что Запад не осудил теракт Киева.
ТАСС / AP