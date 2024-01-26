Представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов признал факт сорванного обмена пленными, которые погибли после удара ВСУ по российскому Ил-76. Соответствующее заявление прозвучало в эфире телеканала "Рада".

"Сорванный накануне обмен пленными должен был быть самым крупным [за время конфликта на Украине]. [Украина] не имеет всей информации по факту пребывания людей на борту и их дальнейшей судьбы", — заявил Юсов, умолчав про причастность Вооружённых сил Украины к катастрофе.