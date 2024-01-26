В Кремле возмутились тому, что Запад не осудил теракт Киева против Ил-76

Россию не устраивают итоги заседания Совета Безопасности ООН, по итогам которого Запад так и не осудил теракт Киева против российского самолёта Ил-76. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"До сих пор от стран Запада нет решительного осуждения этого ужасающего террористического акта, ужасающего уничтожения самолёта, который перевозил [людей]... Ни слова осуждения мы не слышали. В этом плане, конечно, нет [итоги не устраивают]", — сказал он.

Представитель Кремля указал, что для Москвы в катастрофе погибли в первую очередь россияне — лётчики и сопровождающие. Однако на борту самолёта также было много украинских военнопленных.