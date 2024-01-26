В Кремле возмутились тому, что Запад не осудил теракт Киева против Ил-76
Песков: РФ не устраивает отказ Запада осудить теракт Украины против Ил-76
Россию не устраивают итоги заседания Совета Безопасности ООН, по итогам которого Запад так и не осудил теракт Киева против российского самолёта Ил-76. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"До сих пор от стран Запада нет решительного осуждения этого ужасающего террористического акта, ужасающего уничтожения самолёта, который перевозил [людей]... Ни слова осуждения мы не слышали. В этом плане, конечно, нет [итоги не устраивают]", — сказал он.
Представитель Кремля указал, что для Москвы в катастрофе погибли в первую очередь россияне — лётчики и сопровождающие. Однако на борту самолёта также было много украинских военнопленных.
Ранее в ходе заседания Совета Безопасности ООН по ситуации с крушением Ил-76 в Белгородской области первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский предупредил США и Германию о риске оказаться соучастниками теракта в случае подтверждения применения их ЗРК при атаке. Кроме того, он указал на бредовость выступления своей украинской коллеги Кристины Гайовишин, назвавшей самолёт "легитимной военной целью".
Напомним, 24 февраля в Корочанском районе Белгородской области упал российский военно-транспортный самолёт Ил-76. На борту находилось 65 украинских военнопленных, а также трое сопровождающих и шестеро членов экипажа. Все погибли. Киев взял ответственность за теракт, однако позднее попытался отыграть назад. Что касается Владимира Зеленского, то он сделал первое заявление лишь через 14 часов после трагедии. Предположительно, при атаке ВСУ использовали иностранные ракеты.
LIFE