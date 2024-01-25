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25 января, 07:15

Песков: Следствие по Ил-76 надо завершить до представления экипажа к наградам

Расследование авиакатастрофы Ил-76 под Белгородом должно завершиться до того, как экипаж военного самолёта представят к госнаградам. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Какие могут даваться поручения? Просто представьте себе: сначала всё-таки должны военные сказать, что произошло. Это могут сказать только наши военные, это их прерогатива", — сказал Песков.

Говоря о возможных госнаградах, представитель Кремля подчеркнул, что пока никакого понимания в этом вопросе нет, потому что даже не до конца понятно, что произошло, а исследовать останки самолёта начали только накануне.

В Кремле назвали чудовищным актом уничтожение Киевом Ил-76, на котором пленные летели домой
В Кремле назвали чудовищным актом уничтожение Киевом Ил-76, на котором пленные летели домой

Военно-транспортный Ил-76 с украинскими пленными на борту упал под Белгородом 24 января около полудня. По данным Минобороны РФ, воздушное судно было сбито ВСУ с применением зенитно-ракетного комплекса. Сперва Киев никак не комментировал авиакатастрофу, чем сильно разозлил депутата Рады Алексея Гончаренко. И только в ночь на 25 января Владимир Зеленский разродился комментарием, призвав к международному расследованию. Тем временем власти Оренбургской области опубликовали список погибших членов экипажа, а в авиагородке Оренбурга появился стихийный мемориал в честь лётчиков.

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ТАСС

Александр Юнашев
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