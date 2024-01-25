Песков: Следствие по Ил-76 надо завершить до представления экипажа к наградам

Расследование авиакатастрофы Ил-76 под Белгородом должно завершиться до того, как экипаж военного самолёта представят к госнаградам. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Какие могут даваться поручения? Просто представьте себе: сначала всё-таки должны военные сказать, что произошло. Это могут сказать только наши военные, это их прерогатива", — сказал Песков.