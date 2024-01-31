В ООН не видели обращения России о международном расследовании по Ил-76

ООН ещё не получала письменного обращения Москвы с просьбой провести международное расследование крушения российского Ил-76 в Белгородской области. Об этом заявил журналистам официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Насколько известно офису генерального секретаря, мы ещё не получали от Российской Федерации никакого официального обращения по этому вопросу", — уточнил он.