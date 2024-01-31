В ООН не видели обращения России о международном расследовании по Ил-76
Место крушения Ил-76 в Белгородской области. Обложка © LIFE
ООН ещё не получала письменного обращения Москвы с просьбой провести международное расследование крушения российского Ил-76 в Белгородской области. Об этом заявил журналистам официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.
"Насколько известно офису генерального секретаря, мы ещё не получали от Российской Федерации никакого официального обращения по этому вопросу", — уточнил он.
Напомним, 24 января этого года российский Ил-76 был сбит ракетой ВСУ и упал в Корочанском районе Белгородской области. На борту находились 65 украинских пленных, трое сопровождающих из числа российских военных и шестеро членов экипажа. Все погибли. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Минобороны Украины было в курсе, что Ил-76 перевозил военнопленных к месту обмена. Возбуждено уголовное дело о теракте. Экспертиза обломков ракеты уже показала, что борт сбит из американской системы Patriot. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва настаивает на международном расследовании трагедии. Глава СПЧ сообщил, что направил обращение верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку.