Путин: ГУР знало, что на борту сбитого Ил-76 находились военнопленные Украины
Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины было в курсе о том, что сбитый украинскими военными самолёт Ил-76 вёз военнопленных их страны к месту обмена. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече со студентами – участниками СВО.
Путин заявил, что ГУР знало, что на борту сбитого Ил-76 находились военнопленные Украины. Видео © LIFE
"Смотрите, сбили наш самолёт, Ил-76, со своими военнослужащими — 65 человек. Мы не просто же туда их подвозили. А Главное управление разведки ВСУ знало о том, что мы туда везём военнослужащих, 65 человек, а всего запланировано было, по-моему, 190", — указал российский лидер.
Путин отметил, что ВСУ всё равно ударили по Ил-76. Глава государства пояснил, что не знает, было ли это сделано специально или по ошибке.
Напомним, что 24 января в Корочанском районе Белгородской области потерпел крушение российский Ил-76, перевозивший 65 украинских военнопленных. Также на борту находилось трое сопровождающих из ВС РФ и шестеро членов экипажа. Лётчики смогли увести падающий самолёт от жилых домов. Все погибли. Киев сразу взял ответственность за теракт, однако позднее попытался отыграть назад, а Владимир Зеленский сделал первое заявление по трагедии лишь спустя 14 часов. Предположительно, при атаке ВСУ использовали иностранные ракеты, что, указывают в российском представительстве в ООН, может сделать страны Запада соучастниками. А в Кремле возмутились тому, что Запад не осудил теракт Киева. 26 января ГУР Украины признало факт сорванного обмена пленными, которые летели на Ил-76.
Kremlin.ru