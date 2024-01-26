Путин: ГУР знало, что на борту сбитого Ил-76 находились военнопленные Украины

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины было в курсе о том, что сбитый украинскими военными самолёт Ил-76 вёз военнопленных их страны к месту обмена. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече со студентами – участниками СВО.

Путин заявил, что ГУР знало, что на борту сбитого Ил-76 находились военнопленные Украины. Видео © LIFE

"Смотрите, сбили наш самолёт, Ил-76, со своими военнослужащими — 65 человек. Мы не просто же туда их подвозили. А Главное управление разведки ВСУ знало о том, что мы туда везём военнослужащих, 65 человек, а всего запланировано было, по-моему, 190", — указал российский лидер.