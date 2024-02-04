"Ситуация критическая!": Украина продолжит взывать к США ради новой военной помощи Депутат Рады Чернев назвал критической ситуацию для ВСУ из-за дефицита снарядов 4 февраля, 15:22 На Украине считают критической свою ситуацию на поле боя. Обложка © Getty Images / NurPhoto

Украинская армия оказалась в очень критической ситуации на фоне нехватки боеприпасов и техники. Об этом сказал зампредседателя комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Верховной рады Егор Чернев, комментируя проблему с урезанием помощи из США.

"Мы делаем и со своей стороны, и пытаемся доносить через медиа США, что это критическая уже ситуация становится на поле боя у нас из-за нехватки снарядов", — подчеркнул он в эфире телеканала "Рада".

Чернев заверил, что Киев не намерен сдаваться и будет искать варианты обеспечить оружием своих военных. По его словам, Украина полагается на Евросоюз, который может помочь отстаивать интересы киевских властей внутри США.

Как сообщалось, палата представителей Штатов планирует рассмотреть законопроект о военной помощи Израилю, которая составит 17,6 миллиарда долларов. При этом поддержка Украине в эту сумму не входит.

Авторы Татьяна Миссуми