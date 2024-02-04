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"Ситуация критическая!": Украина продолжит взывать к США ради новой военной помощи

Депутат Рады Чернев назвал критической ситуацию для ВСУ из-за дефицита снарядов

4 февраля, 15:22
На Украине считают критической свою ситуацию на поле боя. Обложка © Getty Images / NurPhoto

На Украине считают критической свою ситуацию на поле боя. Обложка © Getty Images / NurPhoto

Украинская армия оказалась в очень критической ситуации на фоне нехватки боеприпасов и техники. Об этом сказал зампредседателя комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Верховной рады Егор Чернев, комментируя проблему с урезанием помощи из США.

"Мы делаем и со своей стороны, и пытаемся доносить через медиа США, что это критическая уже ситуация становится на поле боя у нас из-за нехватки снарядов", — подчеркнул он в эфире телеканала "Рада".

Чернев заверил, что Киев не намерен сдаваться и будет искать варианты обеспечить оружием своих военных. По его словам, Украина полагается на Евросоюз, который может помочь отстаивать интересы киевских властей внутри США.

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Как сообщалось, палата представителей Штатов планирует рассмотреть законопроект о военной помощи Израилю, которая составит 17,6 миллиарда долларов. При этом поддержка Украине в эту сумму не входит.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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