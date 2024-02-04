В США назвали единственный способ спасти Украину от полной катастрофы
Экономист Сакс: Киев должен пойти на переговоры с РФ, чтобы спасти Украину
Властям Украины следует сесть за стол переговоров, чтобы остановить катастрофические процессы, набирающие обороты в стране. Об этом заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Украина разрушается шаг за шагом. Она уничтожается демографически, потому что Украина не только потеряла территорию, но и миллионы людей, бежавших из страны. Одни уехали в Россию, другие — в Евросоюз", — прокомментировал он положение Незалежной.
Сакс подчеркнул, что огромному числу жителей Незалежной пришлось уехать из страны, экономика которой лежит в руинах, в то время как множество украинцев гибнут на фронте и получают ранения. Экономист убеждён, что изменить ситуацию к лучшему для Украины можно только дипломатическим путём.
Ранее стало известно о том, что администрация действующего президента США Джо Байдена выступила против предложенного республиканцами законопроекта о выделении дополнительной помощи Израилю в $17,6 миллиарда без средств на Украину. При этом Белый дом на протяжении месяцев работает с группой сенаторов от обеих — Республиканской и Демократической — партий, чтобы прийти к согласию в вопросе выделения финансирования на нужды национальной безопасности и защиты границы.
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