Властям Украины следует сесть за стол переговоров, чтобы остановить катастрофические процессы, набирающие обороты в стране. Об этом заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

"Украина разрушается шаг за шагом. Она уничтожается демографически, потому что Украина не только потеряла территорию, но и миллионы людей, бежавших из страны. Одни уехали в Россию, другие — в Евросоюз", — прокомментировал он положение Незалежной.

Сакс подчеркнул, что огромному числу жителей Незалежной пришлось уехать из страны, экономика которой лежит в руинах, в то время как множество украинцев гибнут на фронте и получают ранения. Экономист убеждён, что изменить ситуацию к лучшему для Украины можно только дипломатическим путём.