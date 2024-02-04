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4 февраля, 05:33

Байден запретил давать $17,6 млрд Израилю из-за Украины

Белый дом: Байден против законопроекта о выделении средств Израилю без Украины

Администрация действующего президента США Джо Байдена выступила против предложенного республиканцами законопроекта о выделении дополнительной помощи Израилю в $17,6 миллиарда без средств на Украину. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы решительно против этой уловки, которая не делает ничего для защиты границы, никак не помогает народу Украины <...> а также отказывает в гуманитарной помощи палестинским жителям", — говорится в её заявлении.

Жан-Пьер добавила, что Белый дом на протяжении месяцев работает с группой сенаторов от обеих — Республиканской и Демократической — партий, чтобы прийти к согласию в вопросе выделения финансирования на нужды национальной безопасности и защиты границы. А пока решения нет, Штаты не могут выделить средства ни Израилю, ни Украине.

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Напомним, ранее стало известно о том, что Палата представителей США на грядущей неделе планирует рассмотреть законопроект о военной помощи Израилю, которая составит 17,6 миллиарда долларов. При этом помощь Украине в эту сумму не входит, сообщают СМИ со ссылкой на письмо спикера палаты.

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Юрий Лысенко
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