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4 февраля, 02:27

"Не будет конца неприятностям": Стало известно, где США продолжат конфликт с Россией после Украины

Профессор Миршаймер: США продолжат конфликт с РФ после поражения Украины

После победы России в специальной военной операции на Украине США не остановятся: они будут пытаться подорвать влияние Москвы на других территориях. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире ютуб-канала Duran.

"Американцы не прикинутся мёртвыми (после победы России на Украине. — Прим. Life.ru). Американцы пойдут на многое, чтобы подорвать Россию ", — пояснил Миршаймер.

Он предположил, где Америка может организовать следующую эскалацию конфликта с РФ. Так, например, можно ожидать провокаций в Арктике, на Чёрном море, а также в Молдавии. Ещё, по мнению эксперта, есть вероятность, что США могут организовать в Белоруссии "цветную революцию".

"Не будет конца неприятностям на Украине и в Восточной Европе", — заключил профессор.

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Не так давно Life.ru рассказывал, что США объявили о расширении собственной части континентального шельфа в Арктике, площадь которого вдвое превышает Калифорнию. Вашингтон пояснил, что это связано с необходимостью добывать природные ресурсы. Россия тоже претендует на расширение своих территорий на данном шельфе, но Москва уже много лет не может добиться рассмотрения заявления в ООН. Того же, к слову, ждут Дания с Канадой. При этом в Госдепартаменте заявили, что США определили пределы своего расширенного континентального шельфа так, что никаких территориальных претензий у России возникнуть не должно.

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Анатолий Симоненко
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