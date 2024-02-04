"Не будет конца неприятностям": Стало известно, где США продолжат конфликт с Россией после Украины

После победы России в специальной военной операции на Украине США не остановятся: они будут пытаться подорвать влияние Москвы на других территориях. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире ютуб-канала Duran.

"Американцы не прикинутся мёртвыми (после победы России на Украине. — Прим. Life.ru). Американцы пойдут на многое, чтобы подорвать Россию ", — пояснил Миршаймер.

Он предположил, где Америка может организовать следующую эскалацию конфликта с РФ. Так, например, можно ожидать провокаций в Арктике, на Чёрном море, а также в Молдавии. Ещё, по мнению эксперта, есть вероятность, что США могут организовать в Белоруссии "цветную революцию".

"Не будет конца неприятностям на Украине и в Восточной Европе", — заключил профессор.