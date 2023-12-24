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США считают, что расширенный шельф в Арктике не нарушает российских границ

24 декабря, 16:59
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США считают, что расширенный шельф в Арктике не нарушает российских границ. Обложка © Shutterstock

США считают, что расширенный шельф в Арктике не нарушает российских границ. Обложка © Shutterstock

США определили пределы своего расширенного континентального шельфа так, что никаких территориальных претензий у России возникнуть не должно. Об этом говорится в пояснениях американского Госдепартамента.

"США уже установили границы расширенного континентального шельфа с соседями, включая Кубу, Мексику и Россию", уточнили в ведомстве.

При этом Госдеп признаёт необходимость согласования новых границ с Канадой, Багамскими Островами и Японией. О том, когда и как будет решаться спорный вопрос с данными странами, не поясняется.

Главком ВМФ России заметил рост иностранного военного присутствия в Арктике
Главком ВМФ России заметил рост иностранного военного присутствия в Арктике

Ранее США объявили о расширении собственной части континентального шельфа в Арктике, площадь которого вдвое превышает Калифорнию. Вашингтон пояснил, что это связано с необходимостью добывать природные ресурсы. Россия тоже претендует на расширение своих территорий на данном шельфе, но Москва уже много лет не может добиться рассмотрения заявления в ООН. Того же, к слову, ждут Дания с Канадой.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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