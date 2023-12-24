США увеличили свою территорию в Арктике "ради важных ресурсов"

США объявили о расширении собственной части континентального шельфа в Арктике, площадь которого вдвое превышает Калифорнию. Об этом со ссылкой на заявление Госдепартамента пишет агентство Bloomberg.

"Континентальный шельф — это продолжение сухопутной территории страны под водой. Соединённые Штаты вправе в соответствии с международным правом оберегать и управлять ресурсами и жизненно важными местами обитания", — говорится в сообщении Госдепартамента США.

Примечательно, что Россия тоже претендует на расширение своих территорий на данном шельфе. Это всё морское дно в пределах российского полярного сектора, включая зону Северного полюса и южной оконечности хребта Гаккеля. Вот только рассмотрения претензий Москва ожидает от ООН уже много лет. Того же, к слову, ждут Дания с Канадой.

США же объяснили расширение территории необходимостью в добыче природных ресурсов, которые расположены на их части континентального шельфа. В частности, речь идёт о минералах, требующихся для производства аккумуляторов для электромобилей, а также для проектов возобновляемой энергетики. Кроме того, на территории шельфа находятся крупные месторождения нефти и газа.