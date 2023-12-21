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21 декабря, 17:45

США получили право разместить своих военных в ещё одной европейской стране

США подписали договор с Данией о размещении американских солдат на её территории

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Минобороны Дании Ларс Лёкке Расмуссен подписали оборонное соглашение, рассчитанное на десять лет. Встреча состоялась в Вашингтоне, трансляцию вёл Госдепартамент США.

Данное соглашение позволит американцам размещать свои войска и военную технику на территории Дании в краткосрочной и долгосрочной перспективах. Кроме того, Вашингтон получит доступ к трём датским военно-воздушным базам.

А ранее президент США Джо Байден заявил, что в настоящее время около 80 тысяч американских солдат находятся в Европе. По его словам, такое количество военных необходимо для "сдерживания России и обеспечения безопасности союзников".

Посол России жёстко осудил Данию за планы разрешить США переброску оружия вслед за финнами
Посол России жёстко осудил Данию за планы разрешить США переброску оружия вслед за финнами
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Наталья Исакова
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