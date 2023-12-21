США получили право разместить своих военных в ещё одной европейской стране

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Минобороны Дании Ларс Лёкке Расмуссен подписали оборонное соглашение, рассчитанное на десять лет. Встреча состоялась в Вашингтоне, трансляцию вёл Госдепартамент США.

Данное соглашение позволит американцам размещать свои войска и военную технику на территории Дании в краткосрочной и долгосрочной перспективах. Кроме того, Вашингтон получит доступ к трём датским военно-воздушным базам.