Байден раскрыл число американских солдат, находящихся в Европе для "сдерживания России"

Около 80 тысяч американских солдат в настоящий момент находятся на территории европейских стран НАТО. Об этом говорится в письме президента США Джо Байдена, которое адресовано руководству палат Конгресса страны.

Ранее Лайф сообщал, что в НАТО предложили создать "военный Шенген". Как отметил глава Объединённого командования по тыловому обеспечению и логистике альянса Александр Зольфранк, слишком большая бюрократическая волокита препятствует передвижению натовских войск по Европе и может привести к проволочкам в случае начала военного конфликта с Россией. В Кремле же заявили, что создание "военного Шенгена" НАТО приведёт к напряжённости в Европе.