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8 декабря, 09:36

Байден раскрыл число американских солдат, находящихся в Европе для "сдерживания России"

Байден: Около 80 тысяч американских солдат находятся в Европе

Около 80 тысяч американских солдат в настоящий момент находятся на территории европейских стран НАТО. Об этом говорится в письме президента США Джо Байдена, которое адресовано руководству палат Конгресса страны.

"Около 80 тысяч военнослужащих Вооружённых сил США направлены или развёрнуты в странах Организации Североатлантического договора в Европе", — указал американский лидер.

Как подчеркнул Байден, такое количество американских солдат необходимо для "сдерживания России и обеспечения безопасности союзников".

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Ранее Лайф сообщал, что в НАТО предложили создать "военный Шенген". Как отметил глава Объединённого командования по тыловому обеспечению и логистике альянса Александр Зольфранк, слишком большая бюрократическая волокита препятствует передвижению натовских войск по Европе и может привести к проволочкам в случае начала военного конфликта с Россией. В Кремле же заявили, что создание "военного Шенгена" НАТО приведёт к напряжённости в Европе.

Обложка ©

Getty Images / John Moore

Наталья Исакова
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