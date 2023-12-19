Посол России жёстко осудил Данию за планы разрешить США переброску оружия вслед за финнами

Соглашение о двустороннем оборонном сотрудничестве Дании и США будет значить, что политику безопасности Копенгагена будут определять в Вашингтоне. За заключением такого договора последует рост напряжённости в Балтике. Об этом заявил посол России в королевстве Владимир Барбин, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена на церемонии подписания аналогичного документа с Финляндией.

"Соглашение означает, что отныне датскую политику в сфере безопасности и обороны будут определять не в Копенгагене, а в Вашингтоне. Соглашение ведёт не к укреплению стабильности, а к росту напряжённости в Балтийском регионе. Присутствие американских войск на датской земле будет учитываться при военном планировании в России", — предупредил посол в беседе с датскими СМИ, которая опубликована на сайте российской дипломатической миссии.