Посол России жёстко осудил Данию за планы разрешить США переброску оружия вслед за финнами
Посол РФ Барбин: Военный договор США и Дании усилит напряжённость в Балтике
Соглашение о двустороннем оборонном сотрудничестве Дании и США будет значить, что политику безопасности Копенгагена будут определять в Вашингтоне. За заключением такого договора последует рост напряжённости в Балтике. Об этом заявил посол России в королевстве Владимир Барбин, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена на церемонии подписания аналогичного документа с Финляндией.
"Соглашение означает, что отныне датскую политику в сфере безопасности и обороны будут определять не в Копенгагене, а в Вашингтоне. Соглашение ведёт не к укреплению стабильности, а к росту напряжённости в Балтийском регионе. Присутствие американских войск на датской земле будет учитываться при военном планировании в России", — предупредил посол в беседе с датскими СМИ, которая опубликована на сайте российской дипломатической миссии.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала о том, что Дания не будет оказывать России правовую помощь в расследовании диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". По её словам, такое решение государства говорит о "сокрытии правды об истинных заказчиках и исполнителях теракта".
Shutterstock