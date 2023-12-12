Дания отказалась помогать России в расследовании диверсии на "Северных потоках"
Захарова: Дания отказала России в правовой помощи по делу "Северных потоков"
Место подрыва "Северных потоков". Обложка © Zuma / TASS
Дания не будет оказывать России правовую помощь в расследовании диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы получили от Дании в декабре отказ Генеральной прокуратуры этой страны в ответ на обращение Генеральной прокуратуры России о правовой помощи в расследовании диверсии на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2", — сказала Захарова на брифинге.
По её словам, такое решение государства говорит о "сокрытии правды об истинных заказчиках и исполнителях теракта". В Дании же объяснили, что не могут исполнить запрос РФ, так как это якобы угрожает безопасности страны.
Захарова добавила, что Россия продолжит заниматься расследованием диверсии, привлекая к процессу международные структуры.
Взрывы на "Северных потоках" произошли 26 сентября 2022 года. Американский журналист Сеймур Херш провёл собственное расследование и выяснил, что теракты организовала американская сторона, а также объяснил, как Белый дом заметал следы преступления. При этом в самом Вашингтоне выступили против всех обвинений. Официально следствием занимаются ФРГ, Дания и Швеция, результатов до сих пор нет. Россию, кстати, к материалам дела не допускают. В начале декабря этого года президент РФ Владимир Путин заявил, что Германия страдает от "заморозки" отношений с Россией из-за диверсии. По его словам, сотрудничество, которое страны выстраивали десятилетиями, было подорвано.