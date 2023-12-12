Дания отказалась помогать России в расследовании диверсии на "Северных потоках"

Дания не будет оказывать России правовую помощь в расследовании диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Мы получили от Дании в декабре отказ Генеральной прокуратуры этой страны в ответ на обращение Генеральной прокуратуры России о правовой помощи в расследовании диверсии на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2", — сказала Захарова на брифинге.

По её словам, такое решение государства говорит о "сокрытии правды об истинных заказчиках и исполнителях теракта". В Дании же объяснили, что не могут исполнить запрос РФ, так как это якобы угрожает безопасности страны.