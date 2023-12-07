Главком ВМФ России заметил рост иностранного военного присутствия в Арктике

США относятся к деятельности Российской Федерации в Арктике как к вызову их интересам и готовы оказывать ей противодействие всеми доступными им способами. Такое заявление сделал главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов во время выступления на международном форуме "Арктика: настоящее и будущее".

"В течение последних нескольких лет практически все страны региона, а также ряд внерегиональных государств обновили свои доктринальные документы, определяющие приоритетные направления реализации национальных интересов в Арктике. Некоторые из них, например США, рассматривают деятельность России в регионе как ключевой вызов собственным интересам", — сказал Евменов.

Адмирал пояснил, что Соединённые Штаты готовы применить против роста влияния РФ в регионе весь свой инструментарий — от давления с помощью санкций до военно-силовых инструментов. В настоящий момент военно-политическую обстановку в Арктике в значительной степени обусловили усилившиеся негативные тенденции в сфере региональной безопасности, которые связаны с расширением блока НАТО и агрессивной политики, которую Коллективный Запад ведёт по отношению к РФ, заметил главком. Так, по его словам, в последнее время отмечается рост присутствия иностранного военного контингента в арктическом регионе и увеличение конкуренции разных стран в борьбе за доступ к ресурсам и коммуникациям Северного Ледовитого океана.