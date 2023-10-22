В НАТО предупредили о риске конфликта в Арктике из-за отношений между РФ и Китаем
Адмирал НАТО Бауэр увидел угрозу конфликта в Арктике из-за дружбы России и Китая
Отношения между Россией и Китаем, которые активно развиваются, повышают риск конфликта с НАТО в Арктике. Так считает глава военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр.
"НАТО должно быть готово к конфликту в регионе, учитывая способность России действовать в Арктике", — приводит его слова агентство Bloomberg.
Несмотря на это, продолжил Бауэр, в военном блоке не беспокоятся, что Арктика "немедленно" станет горячей точкой. Как он указал, Москва вкладывает значительные средства в арктические авиабазы и другую инфраструктуру. Адмирал заметил, что альянс обеспокоен судоходством КНР по Северному морскому пути РФ. Он добавил, что укрепление российско-китайских отношений может пошатнуть глобальную стабильность.
Напомним, в июле президент РФ Владимир Путин заявил о стратегической важности арктической зоны для России. А в августе министр обороны страны Сергей Шойгу проверил российскую группировку войск в Арктике. Вместе с главой "Росатома" Алексеем Лихачёвым они облетели объекты Центрального полигона, где с 1954-го по 1990 год проводились испытания ядерного оружия.
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