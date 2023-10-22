Регион

Уведомления отключены

22 октября, 06:48

В НАТО предупредили о риске конфликта в Арктике из-за отношений между РФ и Китаем

Адмирал НАТО Бауэр увидел угрозу конфликта в Арктике из-за дружбы России и Китая

Отношения между Россией и Китаем, которые активно развиваются, повышают риск конфликта с НАТО в Арктике. Так считает глава военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр.

"НАТО должно быть готово к конфликту в регионе, учитывая способность России действовать в Арктике", — приводит его слова агентство Bloomberg.

Несмотря на это, продолжил Бауэр, в военном блоке не беспокоятся, что Арктика "немедленно" станет горячей точкой. Как он указал, Москва вкладывает значительные средства в арктические авиабазы ​​и другую инфраструктуру. Адмирал заметил, что альянс обеспокоен судоходством КНР по Северному морскому пути РФ. Он добавил, что укрепление российско-китайских отношений может пошатнуть глобальную стабильность.

В МИД РФ заявили об ответных мерах на усиление НАТО в Арктике

В МИД РФ заявили об ответных мерах на усиление НАТО в Арктике

Напомним, в июле президент РФ Владимир Путин заявил о стратегической важности арктической зоны для России. А в августе министр обороны страны Сергей Шойгу проверил российскую группировку войск в Арктике. Вместе с главой "Росатома" Алексеем Лихачёвым они облетели объекты Центрального полигона, где с 1954-го по 1990 год проводились испытания ядерного оружия.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
  • Новости
  • Арктика
  • Китай
  • НАТО
  • США
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров