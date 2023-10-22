В НАТО предупредили о риске конфликта в Арктике из-за отношений между РФ и Китаем

Отношения между Россией и Китаем, которые активно развиваются, повышают риск конфликта с НАТО в Арктике. Так считает глава военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр.

"НАТО должно быть готово к конфликту в регионе, учитывая способность России действовать в Арктике", — приводит его слова агентство Bloomberg.

Несмотря на это, продолжил Бауэр, в военном блоке не беспокоятся, что Арктика "немедленно" станет горячей точкой. Как он указал, Москва вкладывает значительные средства в арктические авиабазы ​​и другую инфраструктуру. Адмирал заметил, что альянс обеспокоен судоходством КНР по Северному морскому пути РФ. Он добавил, что укрепление российско-китайских отношений может пошатнуть глобальную стабильность.