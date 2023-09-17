В МИД РФ заявили об ответных мерах на усиление НАТО в Арктике

Военно-политическая напряжённость в Арктике сейчас усиливается из-за реконструктивной линии Запада во главе с США. И Москва примет меры в случае военного усиления НАТО в этом регионе. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов в беседе с РИА "Новости".

"Курс на укрепление военного потенциала НАТО в этом регионе... свидетельствует о превалировании в НАТО силовых сценариев по обеспечению собственной безопасности в северных широтах в ущерб безопасности других стран", — подчеркнул он.

Дипломат подчеркнул, что военное усиление НАТО проводится в том числе за счёт вступления в блок Финляндии и планируемого принятия в объединение Швеции. Для реакции на вызовы и угрозы Россия применит комплекс мер, в том числе превентивного характера, исходя из задач, обозначенных президентом РФ Владимиром Путиным в рамках Стратегии развития Арктики.

Напомним, в июле Путин заявил о стратегической важности Арктической зоны для России. А в августе глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проверил российскую группировку войск в Арктике. Вместе с главой "Росатома" Алексеем Лихачёвым они облетели объекты Центрального полигона, где с 1954 по 1990 год проводились испытания ядерного оружия.