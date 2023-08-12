Шойгу проверил российскую группировку войск в Арктике

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу проинспектировал работу подразделений и частей, которые располагаются на архипелаге Новая Земля, и проверил, как выполняются задачи в одном из самых отдалённых регионов страны. Также вместе с главой "Росатома" Алексеем Лихачёвым они облетели объекты Центрального полигона, где с 1954 по 1990 год проводились испытания ядерного оружия. Об этом сообщает в телеграм-канале пресс-служба военного ведомства. Образован Центральный полигон был 17 сентября 1954 года.

Шойгу с Лихачёвым облетели объекты Центрального полигона РФ на Новой Земле. Видео © Telegram / Минобороны России

"В период с 1954 по 1990 год на нём было проведено 132 испытания атмосферных, подземных, подводных, надводных, а также наземных взрывов ядерного оружия. Их суммарная мощность составляет 94 процента от мощности всех произведённых в СССР ядерных взрывов", — подчеркнули в МО.

В основные обязанности полигона входят подготовка и проведение испытаний перспективных образцов вооружения и военной техники. Кроме того, Шойгу проинспектировал отдалённые арктические гарнизоны Северного флота. Он проверил организацию служебной деятельности и выполнение задач по предназначению спецподразделений и частей на Новой Земле.

Министр обороны также проверил готовность объектов социнфраструктуры в посёлке Белушья Губа. Там находится самая северная в России школа, рассчитанная на более чем 250 учеников. А ещё в посёлке по решению Шойгу в 2022 году построили и сдали в эксплуатацию детсад, в котором есть не только отдельная игровая площадка для каждой возрастной группы, но и бассейн, соляная пещера, спортзал и музыкальный зал. Кроме того, в скором времени там будет сдано три жилых дома для военных и их семей.