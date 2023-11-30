Лавров предрёк Молдавии участь следующей жертвы гибридной войны Запада против РФ

Молдавия станет следующей жертвой в гибридной войне, которую против России развязали западные страны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Дипломат отметил, что в ряду сорванных попыток решить проблемы нашего континента на принципах ОБСЕ в том числе и Меморандум Козака, который мог бы урегулировать ситуацию в Молдавии ещё 20 лет назад. Брюссель тогда бесцеремонно помешал подписанному Кишинёвом и Тирасполем документу, а теперь западные представители "убивают и формат "5+2" — последнее, что остаётся от совместных усилий по приднестровскому урегулированию.

"По сути, Молдавии уготована участь следующей жертвы в развязанной Западом гибридной войне против России", — подчеркнул Лавров, призвав наконец задуматься каждую страну, в которой "активничают западные эмиссары, фонды и неправительственные организации".