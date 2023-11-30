Лавров предрёк Молдавии участь следующей жертвы гибридной войны Запада против РФ
Молдавия станет следующей жертвой в гибридной войне, которую против России развязали западные страны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Дипломат отметил, что в ряду сорванных попыток решить проблемы нашего континента на принципах ОБСЕ в том числе и Меморандум Козака, который мог бы урегулировать ситуацию в Молдавии ещё 20 лет назад. Брюссель тогда бесцеремонно помешал подписанному Кишинёвом и Тирасполем документу, а теперь западные представители "убивают и формат "5+2" — последнее, что остаётся от совместных усилий по приднестровскому урегулированию.
"По сути, Молдавии уготована участь следующей жертвы в развязанной Западом гибридной войне против России", — подчеркнул Лавров, призвав наконец задуматься каждую страну, в которой "активничают западные эмиссары, фонды и неправительственные организации".
Напомним, в переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" принимают участие стороны конфликта Кишинёв и Тирасполь, а также посредники в лице России, Украины и ОБСЕ. При этом ЕС и США являются наблюдателями. Последний раунд переговоров прошёл в Братиславе в октябре 2019 года. Между тем в начале этого года в МИД РФ заявляли, что Москва предпринимает усилия по сохранению переговорного процесса по урегулированию ситуации в Приднестровье в формате "5+2".
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