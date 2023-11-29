Захарова обратилась к Молдавии с предупреждением после очередного враждебного шага

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заверила, что Москва не оставит без ответа присоединение Молдавии к четырём пакетам антироссийских санкций. Раскрывать ответные меры дипломат пока не стала.

"Мы расцениваем это как очередной враждебный шаг, направленный на разрушение российско-молдавских отношений. Не должно быть сомнений в том, что без ответа с нашей стороны он не останется", — подчеркнула представитель МИД.