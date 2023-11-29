Захарова обратилась к Молдавии с предупреждением после очередного враждебного шага
Захарова заявила, что РФ не оставит без ответа присоединение Молдавии к санкциям
Мария Захарова. Обложка © Getty Images / RUS Foreign Ministry
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заверила, что Москва не оставит без ответа присоединение Молдавии к четырём пакетам антироссийских санкций. Раскрывать ответные меры дипломат пока не стала.
"Мы расцениваем это как очередной враждебный шаг, направленный на разрушение российско-молдавских отношений. Не должно быть сомнений в том, что без ответа с нашей стороны он не останется", — подчеркнула представитель МИД.
Напомним, в конце октября Служба информации и безопасности Молдавии заблокировала свыше 30 сайтов российских СМИ и объяснила этот шаг тем, что данные ресурсы якобы "пытаются раскачать конституционный строй в стране" и вызвать социальное обострение. А 24 ноября глава МИД Молдавии и европейской интеграции Николай Попеску заявил, что Кишинёв присоединился к четырём пакетам санкций Совета ЕС против России. Он анонсировал дальнейшие аналогичные шаги по другим рестрикциям.