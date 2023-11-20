Москва сделала свой шаг в ответ на блокировку русскоязычных СМИ в Молдавии

Российский МИД в качестве ответной меры запретил въезжать в страну некоторым официальным лицам Молдавии. Об этом сообщается в понедельник, 20 ноября, на сайте министерства. Сегодня на Смоленскую площадь бы вызван молдавский посол Лилиан Дарий, которому сообщили, чем Россия ответит на недружественные шаги Кишинёва.

"Молдавской стороне заявлен решительный протест в связи с продолжающимся политически мотивированным преследованием русскоязычных СМИ в Молдавии, выражающимся в том числе в блокировании доступа к их интернет-сайтам", — указано в заявлении.