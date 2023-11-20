Москва сделала свой шаг в ответ на блокировку русскоязычных СМИ в Молдавии
МИД РФ закрыл въезд в страну для ряда официальных лиц Молдавии
Российский МИД в качестве ответной меры запретил въезжать в страну некоторым официальным лицам Молдавии. Об этом сообщается в понедельник, 20 ноября, на сайте министерства. Сегодня на Смоленскую площадь бы вызван молдавский посол Лилиан Дарий, которому сообщили, чем Россия ответит на недружественные шаги Кишинёва.
"Молдавской стороне заявлен решительный протест в связи с продолжающимся политически мотивированным преследованием русскоязычных СМИ в Молдавии, выражающимся в том числе в блокировании доступа к их интернет-сайтам", — указано в заявлении.
Напомним, что в конце октября Служба информации и безопасности Молдавии заблокировала свыше 30 сайтов российских СМИ и объяснила этот шаг тем, что данные ресурсы якобы "пытаются раскачать конституционный строй в стране" и вызвать социальное обострение.
LIFE / Владимир Суворов