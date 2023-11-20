Регион

Уведомления отключены

20 ноября, 16:13

Москва сделала свой шаг в ответ на блокировку русскоязычных СМИ в Молдавии

МИД РФ закрыл въезд в страну для ряда официальных лиц Молдавии

Российский МИД в качестве ответной меры запретил въезжать в страну некоторым официальным лицам Молдавии. Об этом сообщается в понедельник, 20 ноября, на сайте министерства. Сегодня на Смоленскую площадь бы вызван молдавский посол Лилиан Дарий, которому сообщили, чем Россия ответит на недружественные шаги Кишинёва.

"Молдавской стороне заявлен решительный протест в связи с продолжающимся политически мотивированным преследованием русскоязычных СМИ в Молдавии, выражающимся в том числе в блокировании доступа к их интернет-сайтам", — указано в заявлении.

В Молдавии разразился скандал из-за школьного учебника с гимном республики на русском

В Молдавии разразился скандал из-за школьного учебника с гимном республики на русском

Напомним, что в конце октября Служба информации и безопасности Молдавии заблокировала свыше 30 сайтов российских СМИ и объяснила этот шаг тем, что данные ресурсы якобы "пытаются раскачать конституционный строй в стране" и вызвать социальное обострение.

Обложка ©

LIFE / Владимир Суворов

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Молдавия
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров