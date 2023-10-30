Служба безопасности Молдавии объявила о блокировке сайтов 31 российского СМИ

Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии объявила о блокировке свыше 30 сайтов российских СМИ, которые якобы пытались раскачать конституционный строй в стране. Об этом сказано на сайте службы.

В перечень среди прочих вошли ТАСС, "Интерфакс", "Ведомости", "Лента.ру", "Московский комсомолец", "Известия". Всего в списке 31 издание. В Молдавии полагают, что публикуемая ими информация способна привести к напряжённости внутри государства, социальному обострению и дестабилизации конституционного устройства.