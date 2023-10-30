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30 октября, 13:06

Служба безопасности Молдавии объявила о блокировке сайтов 31 российского СМИ

Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии объявила о блокировке свыше 30 сайтов российских СМИ, которые якобы пытались раскачать конституционный строй в стране. Об этом сказано на сайте службы.

В перечень среди прочих вошли ТАСС, "Интерфакс", "Ведомости", "Лента.ру", "Московский комсомолец", "Известия". Всего в списке 31 издание. В Молдавии полагают, что публикуемая ими информация способна привести к напряжённости внутри государства, социальному обострению и дестабилизации конституционного устройства.

По мнению СИБ, новости на этих ресурсах исходят "от органов власти в государстве, которое находится в военном конфликте", а также от лиц и компаний, которые подпали под западные санкции.

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Ранее уже сообщалось, что в Молдавии заблокируют сайты более 20 российских СМИ. Такие меры направлены на "борьбу с дезинформацией". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такое решение враждебным шагом, а также грубейшим нарушением свободы слова и прав молдаван на доступ к информации на русском языке.

Обложка ©

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Татьяна Миссуми
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