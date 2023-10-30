Оппозиция Молдавии обратится в прокуратуру из-за запрета кандидату в мэры говорить на русском

Фракция оппозиционного в Молдавии Блока коммунистов и социалистов (БКС) намерена обратиться в прокуратуру из-за запрета одному из участников предвыборных дебатов выступать на телевидении на русском языке. Об этом заявил глава фракции Влад Батрынча.

Он подчеркнул, что были нарушены права этносов, которые проживают на территории республики и говорят на русском языке. По словам политика, ни СМИ, ни журналисты не могут запрещать использовать в передачах русский язык, статус которого защищён Конституцией Молдавии.

"Фракция Блока коммунистов и социалистов направит заявление в прокуратуру и Совет по равенству, Совет по телерадиовещанию, дабы пресечь подобного рода дискриминацию и не допускать её в будущем", — написал Батрынча в телеграм-канале.