Кандидату в мэры Кишинёва от оппозиции запретили выступить на русском языке

Кандидату в мэры Кишинёва Диане Караман запретили представить избирательную программу на русском языке на предвыборных дебатах в эфире канала "Молдова-1". В ходе выступления её попросили говорить на румынском, а после отказа выключили микрофон.

Кандидат в мэры Кишинёва Диана Караман рассказала в социальных сетях о произошедшем. Видео © t.me / Diana Caraman

В видеообращении Караман, которая также является депутатом Парламента Молдавии от оппозиционной Партии коммунистов, рассказала из студии о произошедшем. По её словам, ей не дали выступить только из-за того, что она говорила на русском языке. Это является грубейшим нарушением прав и дискриминацией, подчеркнула депутат.

"Знаю точно, что это указание власти и лично Карпа (депутат молдавского Парламента Лилиан Карп также является кандидатом в мэры от правящей партии. — Прим. Лайфа), вот такие "европейские ценности" продвигает власть в Республике Молдова!" — призналась депутат.

Караман потребовала объяснений от директора телеканала Корнелиу Дурнеску, но тот вести диалог с ней согласился лишь путём официальной переписки. Примечательно, что свой отказ он озвучил на русском языке.