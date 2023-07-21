"Хочется взять АК и расстрелять": В Молдавии врач отказался оперировать пациентку из-за русского языка
В Молдавии лор пригрозил расстрелять пациентку за то, что она говорит на русском
В Молдавии врач-отоларинголог отказался принимать пациентку из-за того, что она говорит с ним на русском языке. Видео инцидента появилось в Сети.
Врач кишинёвской больницы оскорбил русскоязычную пациентку. Видео © "Телеграм" / "Кишинёв в теме"
"Я русских не оперирую! Мне хочется вытащить [автомат] Калашников и расстрелять вас [русскоязычных], потому что вы для меня враг сразу", — заявил медик.
Видео было снято, предположительно, в Республиканской клинической больнице Кишинёва. Доктор предложил женщине поехать на Украину и сказать там, что она русская, на что девушка ответила, что уроженка Молдовы. Это ещё больше вывело врача из себя.
В клинике прокомментировали инцидент, осудив произошедшее и пообещав проанализировать случай в комиссии по этике учреждения, там также принесли свои извинения за поведение врача.
А ранее на Украине мужчине вручили повестку за прослушивание русского рэпа на улице. Замечание сделала прохожая, парень начал спорить с ней, но в результате недовольная украинка обратилась в полицию.
"Телеграм" / "Кишинёв в теме"