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21 июля, 10:07

"Хочется взять АК и расстрелять": В Молдавии врач отказался оперировать пациентку из-за русского языка

В Молдавии лор пригрозил расстрелять пациентку за то, что она говорит на русском

В Молдавии врач-отоларинголог отказался принимать пациентку из-за того, что она говорит с ним на русском языке. Видео инцидента появилось в Сети.

Врач кишинёвской больницы оскорбил русскоязычную пациентку. Видео © "Телеграм" / "Кишинёв в теме"

"Я русских не оперирую! Мне хочется вытащить [автомат] Калашников и расстрелять вас [русскоязычных], потому что вы для меня враг сразу", — заявил медик.

Видео было снято, предположительно, в Республиканской клинической больнице Кишинёва. Доктор предложил женщине поехать на Украину и сказать там, что она русская, на что девушка ответила, что уроженка Молдовы. Это ещё больше вывело врача из себя.

В клинике прокомментировали инцидент, осудив произошедшее и пообещав проанализировать случай в комиссии по этике учреждения, там также принесли свои извинения за поведение врача.

Почему экс-депутат Госдумы Пономарёв мечтает расстреливать россиян

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А ранее на Украине мужчине вручили повестку за прослушивание русского рэпа на улице. Замечание сделала прохожая, парень начал спорить с ней, но в результате недовольная украинка обратилась в полицию.

Обложка ©

"Телеграм" / "Кишинёв в теме"

Ирина Фальке
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