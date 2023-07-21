"Хочется взять АК и расстрелять": В Молдавии врач отказался оперировать пациентку из-за русского языка

В Молдавии врач-отоларинголог отказался принимать пациентку из-за того, что она говорит с ним на русском языке. Видео инцидента появилось в Сети.

Врач кишинёвской больницы оскорбил русскоязычную пациентку. Видео © "Телеграм" / "Кишинёв в теме"

"Я русских не оперирую! Мне хочется вытащить [автомат] Калашников и расстрелять вас [русскоязычных], потому что вы для меня враг сразу", — заявил медик.

Видео было снято, предположительно, в Республиканской клинической больнице Кишинёва. Доктор предложил женщине поехать на Украину и сказать там, что она русская, на что девушка ответила, что уроженка Молдовы. Это ещё больше вывело врача из себя.

В клинике прокомментировали инцидент, осудив произошедшее и пообещав проанализировать случай в комиссии по этике учреждения, там также принесли свои извинения за поведение врача.