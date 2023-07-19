Почему экс-депутат Госдумы Пономарёв мечтает расстреливать россиян Беглый бывший депутат Госдумы Илья Пономарёв*, сейчас живущий на Украине, отметился очередной русофобской акцией — поддержал последний теракт на Крымском мосту и призвал стрелять по очереди из россиян. Как и на что живёт экс-парламентарий? 19 июля, 13:46 8237 8237 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock © zillow.com, © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / iponomarev

Как относится к жителям России Пономарёв*

Комментируя усугубившуюся после взрыва на Крымском мосту ситуацию на пунктах пропуска, Пономарёв заявил, что обстреливал бы россиян, стоящих в очередях на КПП.

— Может быть, я более жестокий, чем украинское военное командование, но я бы как раз, наоборот, активно атаковал подобные скопления людей. Причина простая: люди точно знают, на что они идут, — подчеркнул предатель.

Илья Пономарёв. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / iponomarev

Что раньше беглый депутат говорил про Крым

В целом, ничего неожиданного в таком комментарии нет. Пономарёв* давно заслужил репутацию беспринципного хамелеона, меняющего взгляды в соответствии с ситуацией и собственной выгодой.

9 лет назад на волне стремительно развивавшейся "крымской весны" бывший известным оппозиционером левых взглядов Пономарёв* горячо приветствовал выбор крымчан, сделанный ими в пользу присоединения полуострова к России 16 марта 2014 года.

— Я считаю, что Крым должен быть частью России, что это русская земля. У меня нет никаких сомнений ни в легитимности прошедшего референдума, ни в воле подавляющего большинства крымчан, ни в отношении к этому большинства граждан России, — оценил тогда волеизъявление народа депутат Госдумы.

Впрочем, этого патриотизма хватило буквально на пару дней: уже 20 марта на внеочередном заседании Госдумы, когда парламент голосовал за ратификацию договора о принятии в состав Российской Федерации Республики Крым и города Севастополя, он оказался единственным депутатом, выступившим против присоединения полуострова.

Илья Пономарёв во время внеочередного пленарного заседания Государственной думы РФ, посвящённого работе финансовой системы Крыма в переходный период, 31 марта 2014 года. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Недоумение коллег член партии "Справедливая Россия" тогда прокомментировал своеобразно: дескать, плохо не то, что присоединили, а то, как присоединили.

Как Пономарёв* испортил свою политическую карьеру

К этому моменту Пономарёв* уже успел наработать сомнительную репутацию практически во всех политических и властных кругах: соратники по оппозиции считали его провокатором и "агентом Кремля", в свою очередь, правоохранительные органы называли депутата одним из главных организаторов массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года.

Илья Пономарёв во время митинга оппозиции на Болотной площади в Москве 6 мая 2013 года. Фото © ТАСС / Зураб Джавахадзе

Кроме этого, в 2013 году оппозиционер стал фигурантом резонансного скандала с растратой 22 млн рублей из фонда "Сколково". Причём, спровоцировал его сам Пономарёв*, вступив в конфликт с Владимиром Жириновским. Депутат сделал запрос в думскую комиссию по этике с просьбой дать оценку достоверности декларации о доходах лидера ЛДПР, а также проверить заработок его супруги.

Жириновский в долгу не остался и обратился с зеркальным требованием, но уже в Следственный комитет России. Выяснилось, что астрономическую даже для светил мировой науки сумму Пономарёв получил за некий курс лекций и научно-исследовательскую работу. Причём лектор из "Справедливой России" даже не потрудился выполнить свои обязательства в полном объёме.

После такого даже Алексей Навальный** назвал Пономарёва* "жуликоватым парнем" и призвал пинками прогнать его из центра инноваций.





Как депутат оказался на Украине

После заявлений по поводу недопустимости присоединения Крыма Пономарёв* исчез из России и объявился в США. Там в январе 2015 года он принял участие в конференции Center for Strategic and International Studies под названием "Российская оппозиция во время войны и кризиса", где выступил с докладом о возможных сценариях смены режима в России.

Ожидаемо от коллег по Госдуме последовала реакция: за прогулы заседаний Пономарёва* лишили депутатского мандата и, соответственно, неприкосновенности, а в Генеральную прокуратуру России отправился запрос с просьбой дать правовую оценку прозвучавшим в США заявлениям. Тогда же было возбуждено уголовное дело о растрате в "Сколково".

Возможно, Пономарёв* предвидел подобный исход и именно потому спокойно отправился в США заработать на предательстве. Но, похоже, беглец там же хотел и остаться — неслучайно в Вудбридже (штат Вирджиния) он приобрёл уютный особняк стоимостью в 1 млн долларов.











Кроме того, экс-депутат поехал обживать Киев. Там он с самого начала стал позиционировать себя, как человека Джорджа Сороса в вопросах представления интересов американских газовых компаний на Украине, а также развил широкую политическую русофобскую деятельность.

Видимо, вполне успешно, раз тогдашний президент Незалежной Пётр Порошенко в 2019 году одним из своих последних указов пожаловал беглецу украинское гражданство. Сейчас всё выглядит так, будто жизнь в Киеве — лишь этап в сделке с кураторами за право однажды встретиться с американской мечтой.

Чем занимается Пономарёв в Киеве

На Украине бывший народный избранник не бедствует. Как выяснил Лайф, человек с ФИО Пономарёв Илья Владимирович зарегистрирован в украинских реестрах юридических лиц и является владельцем как минимум 4-х организаций.

Наиболее интересный актив Пономарёва* — фирма, по документам занимающаяся скупкой и продажей украинской недвижимости — ТОВ "Днепрянка-Озёрная". Компания возникла ещё в 2018 году с уставным капиталом 12,5 млн гривен (более 30 млн рублей по текущему курсу). Она зарегистрирована в квартире по адресу г. Киев, ул. Пушкинская, д. 32. Это самый центр города — буквально в трёх кварталах от Майдана Незалежности.

Очень похоже, что огромный уставный капитал фирмы, а также её главный актив и есть само жильё. По крайней мере, в мае этого года соседская квартира площадью 203 кв. м продавалась на банкротном аукционе за похожую сумму — 12,8 млн грн. Фирма досталась Пономарёву* в октябре 2021 года от местного коммерсанта, владельца-юрлица под названием "Газовая компания София". Вполне возможно, сейчас беглый депутат живёт именно по этому адресу.

Ещё одно юрлицо экстремиста называется BGV TRIDENT, оно занимается деятельностью в сфере права, бухгалтерского учёта и аудита, консультированием и исследованиями рынка — подобного рода фирмы в России часто открывались для освоения различных, в том числе иностранных грантов, а также бюджетных и внебюджетных средств. Уставный капитал компании тоже впечатляет — 500 тыс. гривен (1,2 млн рублей по текущему курсу). Её Пономарёв* открыл в феврале прошлого года.

Для русофобской пропагандистской работы борец с режимом открыл два юрлица: общественную организацию "Союз освобождения" и информационное агентство "Утро февраля" с минимальным уставным капиталом в одну тысячу гривен (около 2,5 тыс. рублей).

С последней у Пономарёва* случилась очень некрасивая история. Под этим брендом в ютубе работал целый телеканал, а также телеграм-канал с общим штатом 70 человек. Помимо того, что работники беглого борца в России имели большие неприятности с законом, в декабре прошлого года выяснилось, что новоиспечённый украинский медиамагнат им совсем не платил.

Илья Пономарёв (справа) и солдаты Русского легиона "Свобода России" беседуют с журналистами перед подписанием декларации о сотрудничестве между российскими добровольческими отрядами, которые воюют на стороне Украины против российской армии. Ирпень, Украина, 31 августа 2022 года. Фото © Getty Images / Oleksii Chumachenko / SOPA Images / LightRocket

Когда одна из журналисток компании обвинила в этом владельца "Утра февраля", тот разразился тирадой о том, что его медиапроект — это "некоммерческая организация, живущая на пожертвования, основной целью которой является политическая борьба, а пришедшие в неё зарабатывать деньги журналисты ошиблись дверью".

* Включён в реестр физлиц-иноагентов, а также в перечень организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. ** Входит по решению Росфинмониторинга в перечень организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Илья Пономарёв в Ирпене, Украина. Фото © Getty Images / Oleksii Chumachenko / SOPA Images / LightRocket Почему Пономарёв ненавидит россиян? 0 Чтобы не стать изгоем в США и на Украине Он всегда ненавидел Россию и россиян Я не знаю, кто такой Пономарёв и не слежу за его жизнью

Авторы Евгений Кузнецов