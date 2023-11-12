В Молдавии разразился скандал из-за школьного учебника с гимном республики на русском

Глава Минобразования Молдавии Дэн Персюн пообещал, что будет проведена проверка, почему текст гимна страны опубликован на русском языке в некоторых школьных учебниках. Об этом сообщает Moldova 1.

Молдавский учебник с гимном на русском языке. Фото © Twitter / news24moldova

"На следующей неделе мы собираемся выяснить, в какой степени действия издательства, которое выпустило учебники, подпадают под правовые рамки закона о государственном гимне, устанавливающего способ толкования государственного гимна", — уточнил министр.

По его словам, закон допускает публикацию гимна только на румынском языке. Скандал начался после того, как по Сети разошлась фотография страницы молдавского учебника для уроков по музыке, выпущенного издательством "Наука". Гимн Молдавии "Наш язык" (Limba Noastra) приводится там на русском. Хотя учебник печатался для русских школ в стране, некоторые педагоги посчитали, что это недопустимо.

Сами молдаване раскритиковали желание Персюна разобраться с "неправильным" издательством. Пользователи напомнили, что в тексте гимна есть строки из стихотворения молдавского поэта Алексея Матеевича, служившего военным священником в армии Российской империи в Первую мировую войну.