Конгресс США рассмотрит законопроект о помощи Израилю без Украины
Конгресс США рассмотрит законопроект о помощи Израилю на $17,6 млрд без Украины
Палата представителей на грядущей неделе планирует рассмотреть законопроект о военной помощи Израилю, которая составит 17,6 миллиарда долларов. При этом помощь Украине в эту сумму не входит, пишет Reuters, ссылаясь на письмо спикера палаты Майка Джонсона.
Соответствующий законопроект внёс комитет по ассигнованиям. В денежную сумму в том числе входят средства на пополнение израильских систем противоракетной обороны и запасов оружия из США, которое было поставлено в Израиль после нападения ХАМАС.
В свою очередь Сенат, находящийся под контролем демократов, собирается представить собственный проект, предусматривающий военную помощь и Израилю, и Украине. В него войдут и предложения по укреплению границы Америки и Мексики.
Ранее в Пентагоне заявили, что Минобороны США не станет анонсировать новые поставки оружия на Украину, так как Конгресс не выделил на это средства. По словам официального представителя ведомства Патрика Райдера, Киев получит от Вашингтона лишь те образцы вооружения, которые были согласованы ранее. Они будут передаваться ВСУ по мере производства.
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