Конгресс США рассмотрит законопроект о помощи Израилю без Украины

Палата представителей на грядущей неделе планирует рассмотреть законопроект о военной помощи Израилю, которая составит 17,6 миллиарда долларов. При этом помощь Украине в эту сумму не входит, пишет Reuters, ссылаясь на письмо спикера палаты Майка Джонсона.

Соответствующий законопроект внёс комитет по ассигнованиям. В денежную сумму в том числе входят средства на пополнение израильских систем противоракетной обороны и запасов оружия из США, которое было поставлено в Израиль после нападения ХАМАС.

В свою очередь Сенат, находящийся под контролем демократов, собирается представить собственный проект, предусматривающий военную помощь и Израилю, и Украине. В него войдут и предложения по укреплению границы Америки и Мексики.