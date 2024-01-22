Власти Венгрии осудили новый пакет санкций против РФ и многомиллиардную помощь Украине

Венгрия не поддержит 13-й пакет антироссийских санкций ЕС, если он будет содержать запреты в сфере ядерной энергетики. Об этом в беседе с журналистами сообщил глава МИД страны Петер Сийярто.

"Предыдущие 12 пакетов санкций оказали большее влияние на европейскую, чем на российскую экономику, и не приблизили достижения мира [на Украине]. Если посмотреть на цифры, то окажется, что политика санкций провалилась", — подчеркнул он, добавив, что, несмотря на это, в Брюсселе готовят новый пакет санкций.

Сийярто добавил, что Будапешт не хочет участвовать в оказании военной помощи Киеву на пять миллиардов евро в год из спецфонда ЕС, однако не может остановить другие государства от отправки оружия на Украину.

"Согласно предложению Еврокомиссии, Венгрия должна будет заплатить до 23 миллиардов форинтов (примерно 60 миллионов евро. — Прим. Лайфа) в течение года после принятия решения, чтобы другие страны поставляли оружие Украине", — указал глава МИД Венгрии.

Ранее Сийярто уже критиковал предложение ЕС по ежегодному выделению пяти миллиардов евро для ВСУ. По его мнению, это является продолжением военного психоза.