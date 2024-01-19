Евросоюз хочет приурочить новый пакет антироссийских санкций к годовщине СВО

В Евросоюзе начали обсуждение 13-го пакета антироссийских санкций, который среди прочего может включать расширение торгового эмбарго. По данным агентства Bloomberg, новые ограничения хотят согласовать к 24 февраля — годовщине начала специальной военной операции.

Источники издания утверждают, что Брюссель хочет надавить на Москву с помощью новых списков с именами попавших под санкции бизнесменов. Кроме того, ЕС обеспокоен, что у России сохраняется способность обходить большинство ограничений как через третьи страны, так и через европейские компании. 13-й пакет ограничений призван каким-то образом ограничить этот процесс.