Евросоюз хочет приурочить новый пакет антироссийских санкций к годовщине СВО
Bloomberg: Евродипломаты начали обсуждать 13-й пакет антироссийских санкций
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В Евросоюзе начали обсуждение 13-го пакета антироссийских санкций, который среди прочего может включать расширение торгового эмбарго. По данным агентства Bloomberg, новые ограничения хотят согласовать к 24 февраля — годовщине начала специальной военной операции.
Источники издания утверждают, что Брюссель хочет надавить на Москву с помощью новых списков с именами попавших под санкции бизнесменов. Кроме того, ЕС обеспокоен, что у России сохраняется способность обходить большинство ограничений как через третьи страны, так и через европейские компании. 13-й пакет ограничений призван каким-то образом ограничить этот процесс.
Напомним, что месяц назад Минфин США объявил об очередном расширении антироссийских санкций. Под ограничения попало более чем 200 компаний, причём не только из России, но и из Китая, Турции, ОАЭ, Великобритании и Мальдивской Республики.