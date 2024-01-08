Титов исключил разворот России к Западу

Москва никогда не повернётся к Западу, даже в случае отмены всех антироссийских санкций, заявил уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Если даже представить, что Вашингтон и Брюссель завтра снимут с России все санкции и вновь потянутся к нам, мы к Западу больше никогда не повернёмся. Возврата, поверьте, не будет. И не только потому, что с Россией недопустимо общаться так, как это позволяет себе сейчас Запад", — приводит его слова РИА "Новости".

Дело "не в обиде или злопамятстве", а в том, что Запад — это уже "пройденный" этап и "прошлое человечества", пояснил Титов. При этом будущее, по его мнению, — за Востоком. По-другому его ещё называют Глобальным Югом, который динамично развивается и создаёт новейшие технологии.

"Именно там наши друзья, которые хотят не просто дружить, а развивать с Москвой торгово-экономические отношения", — подчеркнул он.