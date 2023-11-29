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29 ноября, 03:51

Укрепление российско-китайских отношений заставило Японию нервничать

SCMP: Укрепление альянса России и Китая вызывает обеспокоенность у Японии

Япония занервничала из-за укрепления российско-китайского альянса. На это указывает новый доклад по безопасности Национального института оборонных исследований, передаёт издание South China Morning Post (SCMP).

По данным доклада, в ближайшие десять лет противостояние между Америкой и китайско-российским блоком будет только нарастать. Больше всего Токио тревожится из-за совместных учений флота и авиации РФ и КНР в Японском море, а также манёвров вокруг японских островов в начале года.

Согласно заявлениям профессора международных отношений в Университете Дайто Бунка Гаррена Маллоя, доклад имеет общие смысловые линии с содержанием ряда так называемых "белых книг", а также проводившихся несколько лет назад в Японии исследований.

"Этот формирующийся альянс — не самая плохая ситуация, в которой могла бы оказаться Япония, но он является её составляющей. Наихудшим сценарием стало бы укрепление этого альянса и вывод американских войск из Индо-Тихоокеанского региона", — пояснил Маллой.

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Unsplash

Анатолий Симоненко
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