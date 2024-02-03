"Почувствовали предательство": Украину кинул ключевой союзник, заявили в США

Вашингтон предал Киев, перестав отправлять оружие и боеприпасы. Так как артиллерийских и ракетных снарядов у украинских военных остаётся всё меньше, солдаты оставляют их на крайний случай, сообщает Forbes.

"Украинские артиллерийские батареи первыми почувствовали предательство США, когда в конце декабря помощь США Киеву закончилась, а пророссийски настроенные республиканцы в Конгрессе США отказались голосовать за предложение [президента США] Джо Байдена", — сказано в материале издания.

Авторы публикации добавили, что сложившаяся ситуация позволяет ВС РФ размещать тяжёлое вооружение ближе к передовой. По их мнению, год назад ситуация была иная, однако сейчас российские военные на фоне снарядного голода у ВСУ меняют тактику.