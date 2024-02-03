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3 февраля, 13:55

"Почувствовали предательство": Украину кинул ключевой союзник, заявили в США

Forbes: США предали Украину, остановив поставки оружия и боеприпасов

Вашингтон предал Киев, перестав отправлять оружие и боеприпасы. Так как артиллерийских и ракетных снарядов у украинских военных остаётся всё меньше, солдаты оставляют их на крайний случай, сообщает Forbes.

"Украинские артиллерийские батареи первыми почувствовали предательство США, когда в конце декабря помощь США Киеву закончилась, а пророссийски настроенные республиканцы в Конгрессе США отказались голосовать за предложение [президента США] Джо Байдена", — сказано в материале издания.

Авторы публикации добавили, что сложившаяся ситуация позволяет ВС РФ размещать тяжёлое вооружение ближе к передовой. По их мнению, год назад ситуация была иная, однако сейчас российские военные на фоне снарядного голода у ВСУ меняют тактику.

Теперь не до Украины: Как США могут увязнуть в войне с Ираном
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Ранее Asia Times сообщала, что Запад выделит дополнительную помощь Киеву при соблюдении некоторых условий. Так, Владимиру Зеленскому не стоит рассчитывать на поддержку, пока он не изменит ситуацию с коррупцией в стране.

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ТАСС / EPA / MICHAEL REYNOLDS

Никита Осипов
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