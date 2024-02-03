Запад поставил новый ультиматум Зеленскому, узнали СМИ

Западные страны выделят дополнительную помощь Украине при соблюдении некоторых условий. Так, Владимиру Зеленскому не стоит рассчитывать на поддержку, пока он не изменит ситуацию с коррупцией в стране, сообщает Asia Times.

"Громкие скандалы и общее представление о том, что Украина всё ещё не может победить коррупцию, стали более серьёзными экзистенциальными угрозами в то время, когда её выживание в сильной степени зависит от продолжения поставок западной военной и финансовой помощи", — отмечает издание.