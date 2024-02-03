Запад поставил новый ультиматум Зеленскому, узнали СМИ
Asia Times: Запад поставил ультиматум Зеленскому для выделения помощи Украине
Западные страны выделят дополнительную помощь Украине при соблюдении некоторых условий. Так, Владимиру Зеленскому не стоит рассчитывать на поддержку, пока он не изменит ситуацию с коррупцией в стране, сообщает Asia Times.
"Громкие скандалы и общее представление о том, что Украина всё ещё не может победить коррупцию, стали более серьёзными экзистенциальными угрозами в то время, когда её выживание в сильной степени зависит от продолжения поставок западной военной и финансовой помощи", — отмечает издание.
По словам авторов публикации, уверенность западных стран в том, что у Киева есть способ избежать поражения, подрывают и слухи о расколе в верхушке власти. Asia Times подчёркивает, что Зеленский стал более уязвимым, а разногласия по поводу военной стратегии в Незалежной будут только усиливаться.
Как сообщал Life.ru, 29 января в СМИ стали распространяться слухи о том, что Зеленский снял Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Но в тот же день в офисе Зеленского опровергли эти сообщения. По словам журналистов, должность главкома предложили начальнику ГУР Минобороны Кириллу Буданову и командующему Сухопутными войсками Александру Сырскому, однако они отказались от повышения.