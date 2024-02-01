ЕС выделит Киеву 50 млрд евро, но есть нюанс

Условием для выделения Украине нового пакета помощи на 50 млрд евро будет соблюдение Киевом демократических принципов и прав человека. Об этом говорится в итоговой декларации саммита ЕС.

"Предусловием для поддержки Украины в рамках фонда будет то, что Украина продолжит поддерживать и уважать эффективные демократические механизмы, включая многопартийную парламентскую систему, систему верховенства закона, а также гарантировать уважение прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам", — говорится в документе.