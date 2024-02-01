ЕС выделит Киеву 50 млрд евро, но есть нюанс
ЕС выделит Киеву 50 млрд евро при соблюдении прав человека
Условием для выделения Украине нового пакета помощи на 50 млрд евро будет соблюдение Киевом демократических принципов и прав человека. Об этом говорится в итоговой декларации саммита ЕС.
"Предусловием для поддержки Украины в рамках фонда будет то, что Украина продолжит поддерживать и уважать эффективные демократические механизмы, включая многопартийную парламентскую систему, систему верховенства закона, а также гарантировать уважение прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам", — говорится в документе.
При этом Евросоюз собирается ежегодно пересматривать ход реализации новой программы помощи Украине.
Напомним, ранее на саммите в Брюсселе лидеры стран Евросоюза утвердили выделение Украине долгосрочной бюджетной помощи в размере 50 миллиардов евро на ближайшие четыре года. При этом решение, как сообщается было принято единогласно. Это примечательное уточнение, потому что ещё в декабре 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на решение выделить Киеву эти деньги. Брюссель даже думал, как помочь Украине в обход Будапешта.
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