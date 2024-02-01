Евросоюз профинансирует Украину ещё на 50 млрд евро

Лидеры стран – членов Евросоюза утвердили выделение Украине долгосрочной бюджетной помощи в размере 50 миллиардов евро на ближайшие четыре года. Об этом сообщил в социальной сети X глава Евросовета Шарль Мишель. По его словам, решение, принятое сегодня на саммите в Брюсселе, было поддержано единогласно.