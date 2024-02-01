Евросоюз профинансирует Украину ещё на 50 млрд евро
Шарль Мишель: Лидеры стран ЕС согласовали выделение Украине €50 млрд на 4 года
Лидеры стран – членов Евросоюза утвердили выделение Украине долгосрочной бюджетной помощи в размере 50 миллиардов евро на ближайшие четыре года. Об этом сообщил в социальной сети X глава Евросовета Шарль Мишель. По его словам, решение, принятое сегодня на саммите в Брюсселе, было поддержано единогласно.
"Все 27 лидеров государств ЕС согласились выделить дополнительные €50 миллиардов в рамках пакета поддержки для Украины", — проинформировал Шарль Мишель.
Напомним, что в декабре 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на решение выделить Киеву 50 миллиардов евро военной помощи. Позже стало известно, что теперь Брюссель думает, как помочь Украине в обход Будапешта. Впрочем, Орбан был не единственным противником выделения помощи. Во Франции тоже раскритиковали заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о планах направить Киеву ещё 50 миллиардов евро. Эту идею назвали безумием, ведь такие баснословные деньги можно направить на развитие своей страны.
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