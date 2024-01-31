Теперь не до Украины: Как США могут увязнуть в войне с Ираном Чем закончится конфликт проиранских сил и США на Ближнем Востоке – третьей мировой или взлётом цен на энергоресурсы для Вашингтона — в материале Лайфа. 30 января, 21:43 Почему США могут увязнуть в войне с Ираном. Обложка © ТАСС / dpa / Osamah Yahya

После удара йеменских хуситов по американской военной базе в Иордании, где погибло трое военнослужащих, а 35 было ранено, президенту Джо Байдену пришлось под давлением республиканцев в Конгрессе продемонстрировать военный ответ. Начались бомбежки прокси-сил Ирана на Ближнем Востоке. Причём Йемен, Сирия и Ирак — не полный список государств, которые подвергнутся ударам Пентагона. Ряд экспертов не исключают того, что Вашингтон не до конца посчитал свои силы и увязнет в ближневосточном конфликте. Так как эскалация может привести к новым жертвам и продолжению атак проиранских группировок по американским военнослужащим в регионе.

Реакция СМИ на новый виток конфликта

В Sky News выдвинули версию, что Джо Байден санкционирует военные действия США на Ближнем Востоке, и это станет одним из самых важных решений за время его президентства. Также ряд арабских источников сообщают об отправке американских войск в Йемен в ближайшее время.

Politico анонсировало задачи операции США на Ближнем Востоке. По мнению издания, Вашингтон будет наносить удары по иранскому персоналу в Сирии или Ираке или по иранским военно-морским объектам в Персидском заливе в несколько этапов — "волнами".

Ряд арабских источников сообщают об отправке американских войск в Йемен в ближайшее время. Фото © Shutterstock

— Есть ощущение, что наши меры сдерживания на сегодняшний день не были восприняты Тегераном так, как мы надеялись, поэтому эскалация неизбежна, — цитирует Politico экс-руководителя аппарата ЦРУ и Пентагона Джереми Баша.

По его словам, Иран "не может позволить себе" прямой конфликт с США, но будет использовать свои силы в регионе, однако это "может пойти по спирали" — и тогда ответ Байдена будет более "мощным".

Карибский кризис по-арабски

— Сейчас США и Иран активно играют на повышение ставок. Это в определённой степени напоминает Карибский кризис между Советским Союзом и США в 1962 году, когда весь мир замер в ожидании ядерной войны. Однако, как тогда, так и сейчас можно предполагать, что военная конфронтация между Тегераном и Вашингтоном вряд ли произойдет. Потому что ни одна из сторон не в состоянии предсказать реальные последствия такого конфликта, — считает научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН) Данила Крылов.

Это в определённой степени напоминает Карибский кризис между Советским Союзом и США в 1962 году. Н. С. Хрущёв и Джон Кеннеди. Фото © Wikipedia

Например, никто не спрогнозирует, какими будут последствия для американских интересов, если США начнут наносить удары по военно-энергетическим объектам на территории Ирана, уверен эксперт. При этом американцы не способны оставить без ответа действия Ирана на Ближнем Востоке, который уже не в первый раз демонстрирует силу своих прокси и готовность уничтожать американские военные объекты и проамериканские штабы в Сирии и Ираке.

Варианты для Байдена

— Перспектива для Байдена при продолжении бомбёжек проиранских сил вырисовывается самая мрачная. Иран может устроить так, что США накануне выборов потеряют все поставки энергоресурсов с БВ. Напомню, Тегеран не раз блокировал Ормузский пролив — и танкеры, загруженные иракской, кувейтской, саудовской нефтью не могли выйти из зоны Персидского залива. А хуситы продолжают держать на мушке судоходство в Баб-эль-Мандепском проливе, — говорит Крылов.

Иран готов к отражению военных действий. Фото © Shutterstock

При этом Иран готов к отражению военных действий, в случае с Тегераном Пентагону будут противостоять серьёзные военные силы. Речь идёт об арсеналах иранских ракет, ПВО и беспилотников. Американцам нужна лёгкая победоносная война, чтобы заработать баллы перед выборами. Серьёзно воевать с Ираном в этом регионе элита США не намерена.

— За период с октября 2023 года по январь 2024 года военные базы США и проамериканские штабы получили уже порядка 160 ударов от проиранских формирований. До удара по базе в Иордании, которая стала триггером для политиков в Белом доме, США либо удавалось скрывать гибель своих военных, либо не допускать. Сейчас обсуждается версия, что тела погибших американских солдат могли доставить из Сирии, — комментирует ситуацию научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня.

По его словам, если стратегия США на БВ практически не меняется, то тактика зависит от внешнеполитической конъюнктуры. Сейчас на происходящее влияет раскол в Конгрессе и ситуация в Техасе. А требование республиканцев вести полномасштабные боевые действия рядом с Ираном укладываются в вопрос денег, которых перед выборами и так нет.

Авторы Елена Стафеева