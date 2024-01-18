Что хотят отобрать у нас финны и когда Россия предъявит счёт Аналитик и публицист Александр Роджерс — о том, как финский министр обороны решил начать отбирать у россиян дачные домики и что ему за это будет, когда закончится СВО. 17 января, 21:40 Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен. Обложка © ТАСС / IMAGO / Lehtikuva

Как сообщают новостные агентства, "министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил изданию Uutisuomalainen, что работает над тем, чтобы добиться полного запрета на сделки с недвижимостью с российским происхождением в Финляндии". Хякканен сообщил, что ищет "юридические решения".

Уточняется, что по планам уже весной под запрет попадёт покупка, продажа, передача в управление и наследование недвижимости и другого имущества.

Начнём, пожалуй, с того, что совершенно непонятно, каким боком министр обороны соприкасается со сферой сделок по недвижимости. Он не министр экономики, не министр юстиции и, совершенно точно, не глава государства (хотя, может, он думает, что в него вселился дух Маннергейма? Кто их разберёт). Он даже гипотетических российских шпионов ловить не может, ибо этим отдельное ведомство занимается.

Также неясно, каким образом министр обороны собирается это делать. Он собирается предложить Парламенту законопроект? А что, если Парламент его не примет? Или Хяккянен будет издавать декреты, как и положено военному диктатору?

Тем более непонятно, как покупка кем-то дачи может повлиять на национальную безопасность. Финляндия всё-таки не настолько маленькая, чтобы пять-шесть соток земли представляли стратегическое достояние республики.

Загородный дом в Финляндии. Фото © Shutterstock

Опять же, на каком основании Хяккянен собирается внедрять эти свои инициативы? Россия на Финляндию не нападала (и не собирается), никаких законных оснований для репрессий по национальному признаку не существует. Разве что если финский министр обороны развернёт бело-красный флаг со свастикой посредине и зиганёт — тогда вопрос отпадёт.

Причём заметьте, они собираются не только запретить сделки покупки недвижимости для россиян, они хотят заблокировать и возможность это имущество продать или передать в доверительное управление. То есть это то, что в юриспруденции называется "бесчестное присвоение чужой собственности с намерением перманентного её отчуждения", или попросту "воровство".

Чистая уголовка. Если это произойдёт, можно сразу подавать финского министра обороны (и его соучастников) в международный розыск.

Все сделки с подобным образом "бесчестно приобретённым имуществом" международное право минимум несколько столетий признаёт ничтожными, а в ряде случаев — и преступными (например, скупкой краденого).

Аналогично, кстати, будет и в случае, если под залог замороженных российских активов будут выпущены некие "бонды/облигации", — это тоже будет "бесчестно приобретённое имущество", что законами практически всех стран трактуется как воровство/мошенничество и является уголовным преступлением. И, естественно, все эти сделки тоже будут юридически ничтожны. Не знаю, насколько нужно быть безумным, чтобы влезть в подобную сомнительную и грязную авантюру.

Ситуация на КПП "Рая-Йоосеппи" на границе Финляндии с РФ. Фото © ТАСС / IMAGO / Lehtikuva

Нет, я понимаю, что нынешнее руководство Финляндии — это безвольные американские марионетки, страдающие русофобией и другими формами слабоумия. И что они уже довели финскую экономику своими действиями до череды банкротств, за прошлый год количество таких процедур в стране выросло на четверть и превысило показатели кризисных 2008–2009 годов.

Это просто безволие и вредительство собственной стране в попытке угодить хозяевам. Но зачем ещё и влезать в потенциально уголовную тему, по которой их потом, когда текущий конфликт завершится (а все конфликты рано или поздно кончаются), будут ловить по всей планете за воровство? Там ведь не удастся скинуть "красные флажки" Интерпола под предлогом "политических преследований", на чисто уголовные статьи это не распространяется.

Впрочем, слабоумие нынешнего руководства Финляндии уже никого удивлять не должно. А Россия всё равно потом придёт за своими деньгами. И потребует проценты…

Авторы Александр Роджерс