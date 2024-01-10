"А в Европе забастовки": Финского журналиста одолела зависть из-за размаха новогодних гуляний в России

Новогодние праздники показали, что русские люди в настоящее время живут намного лучше, чем жители Финляндии. Такое мнение выразил финский журналист Кости Хейсканен.

По его словам, финны и многие жители европейских стран, которые приехали на Новый год в Россию через Эстонию, остались в восторге от праздников. Хейсканен пояснил, что русские умеют отдыхать и веселиться.

"Замечательная иллюминация, огромное количество световых эффектов, подсветка, которую сейчас не увидишь в Европе... Просто удивляет, как Россия может позволить себе жить с таким размахом, когда в Европе электричество стало баснословно дорогим. Люди на всём экономят, а в России можно помыться, наесться и повеселиться. Сюда едут русскоязычные семьи и иностранцы, которые любят Россию", — подчеркнул журналист в беседе с "Царьградом".

По его словам, в России можно было посетить концерты, шоу, мюзиклы, балет и оперу. Без внимания не оставили и самых маленьких. Для них были организованы утренники, детские спектакли и отдых на катке. Хейсканен подчеркнул, что Европа и, в частности, Финляндия сами наказали себя своими санкциями. Журналист дополнил, что во многих странах в настоящее время проходят забастовки.