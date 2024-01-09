"Не имеем права голоса": В Финляндии возмутились ограничениями на границе с Россией
Журналист Хейсканен назвал безумием текущую политику Финляндии в отношении РФ
Финляндия продолжает разрушать отношения с Россией, закрывая границы, причём далеко не все местные жители поддерживают нынешнюю политику своего государства в отношении РФ. В частности, финский журналист Кости Хейсканен назвал безумием действия Хельсинки.
"Это безумие, и я не думал, что до такой мерзости финское правительство и пограничная служба могут дойти", — подчеркнул Хейсканен в беседе с "Царьградом".
Об отношении простых жителей Финляндии к закрытию границ также рассказала жительница города Кондопога (Карелия), волонтёр помощи Донбассу и военнослужащим Татьяна. По её словам, Хельсинки, полностью контролируемые США, просто не слышат граждан. Народ ничего с этим поделать не может, поделилась переживаниями волонтёр.
"Мой знакомый, живущий там, говорит: "Раньше мы были страной нейтральной, имели право голоса, имели свои плюсики, сейчас мы вступили в НАТО и видим, как санкции на нас "хорошо" сработали. Мы теперь ничего не можем. Не имеем права голоса. Мы должны плясать под дудку НАТО, под американцев. Что скажут, то и будем делать — в смысле правительство", — рассказала Татьяна.
Напомним, в конце ноября власти Финляндии решили закрыть все КПП на границе с Россией. Поводом для недружественного шага финского правительства якобы стала "ситуация с мигрантами". Позже, 14 декабря, финны возобновили работу двух погранпереходов, однако, как потом выяснилось, всего на сутки — затем КПП закрыли до 14 января, а сегодня глава финского МВД Мари Рантанен заявила, что Финляндия не станет возобновлять работу КПП на границе с Россией после 14 января. В настоящее время единственным транспортным сообщением между странами по сухопутной границе являются грузоперевозки по железной дороге через пункт пропуска Вайниккала.
ТАСС / IMAGO / Vesa Moilanen