Финляндия продолжает разрушать отношения с Россией, закрывая границы, причём далеко не все местные жители поддерживают нынешнюю политику своего государства в отношении РФ. В частности, финский журналист Кости Хейсканен назвал безумием действия Хельсинки.

"Это безумие, и я не думал, что до такой мерзости финское правительство и пограничная служба могут дойти", — подчеркнул Хейсканен в беседе с "Царьградом".

Об отношении простых жителей Финляндии к закрытию границ также рассказала жительница города Кондопога (Карелия), волонтёр помощи Донбассу и военнослужащим Татьяна. По её словам, Хельсинки, полностью контролируемые США, просто не слышат граждан. Народ ничего с этим поделать не может, поделилась переживаниями волонтёр.