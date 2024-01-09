Финляндия не будет открывать КПП на границе с Россией 9 января, 12:24 Финляндия не будет открывать КПП на границе с Россией. Обложка © ТАСС / IMAGO / Heikki Saukkomaa

Финляндия не станет возобновлять работу пропускных пунктов на границе с Россией после 14 января. Об этом заявила глава финского МВД Мари Рантанен в эфире телеканал MTV3.

"Именно так и должно было бы быть", — ответила Рантанен на вопрос, останется ли граница закрытой.

По её словам, никаких изменений в ситуации с мигрантами на границе с Россией не произошло.

Напомним, в конце ноября Хельсинки решил закрыть все КПП на границе с Россией. Поводом для недружественного шага финского правительства якобы стала "ситуация с мигрантами". Позже, 14 декабря, финны возобновили работу двух погранпереходов, однако, как потом выяснилось, всего на сутки — затем КПП закрыли до 14 января. В настоящее время единственным транспортным сообщением между странами по сухопутной границе являются грузоперевозки по железной дороге через пункт пропуска Вайниккала.

Авторы Александра Вишнякова