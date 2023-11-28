Финляндия решила закрыть все КПП на границе с Россией
Финляндия до 13 декабря закроет все КПП на границе с РФ для лиц, ищущих убежище
Правительство Финляндии приняло решение до 13 декабря закрыть все пункты пропуска на границе с Россией для беженцев. Об этом сообщает агентство Reuters.
Исключение Хельсинки сделает только для грузового транспорта.
Напомним, 18 ноября Финляндия уже закрыла четыре круглосуточных КПП на границе с РФ. Власти республики объяснили это решение некими соображениями "обеспечения нацбезопасности". 22 ноября правительство сопредельного государства решило оставить открытым только самый северный КПП. В Финляндию стали пускать только 1/8 от числа всех мигрантов.
ТАСС / EPA / TOMI HANNINEN