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28 ноября, 14:10

Финляндия решила закрыть все КПП на границе с Россией

Финляндия до 13 декабря закроет все КПП на границе с РФ для лиц, ищущих убежище

Правительство Финляндии приняло решение до 13 декабря закрыть все пункты пропуска на границе с Россией для беженцев. Об этом сообщает агентство Reuters.

Исключение Хельсинки сделает только для грузового транспорта.

В Госдуме рассказали, во сколько Финляндии обойдётся закрытие КПП на границе с Россией

В Госдуме рассказали, во сколько Финляндии обойдётся закрытие КПП на границе с Россией

Напомним, 18 ноября Финляндия уже закрыла четыре круглосуточных КПП на границе с РФ. Власти республики объяснили это решение некими соображениями "обеспечения нацбезопасности". 22 ноября правительство сопредельного государства решило оставить открытым только самый северный КПП. В Финляндию стали пускать только 1/8 от числа всех мигрантов.

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ТАСС / EPA / TOMI HANNINEN

Александра Вишнякова
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