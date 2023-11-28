В Госдуме рассказали, во сколько Финляндии обойдётся закрытие КПП на границе с Россией

Закрытие Финляндией почти всех контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией обойдётся властям республики примерно в три миллиарда евро. Об этом заявил во вторник, 28 ноября, председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Опуская железный занавес на востоке, финское руководство наказывает в первую очередь своих граждан и лишает страну возможности развиваться, убеждён он.