В Госдуме рассказали, во сколько Финляндии обойдётся закрытие КПП на границе с Россией
Володин: Опуская железный занавес, Финляндия лишает себя возможности развития
Закрытие Финляндией почти всех контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией обойдётся властям республики примерно в три миллиарда евро. Об этом заявил во вторник, 28 ноября, председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Опуская железный занавес на востоке, финское руководство наказывает в первую очередь своих граждан и лишает страну возможности развиваться, убеждён он.
"На Западе Финляндию ждёт целый ряд проблем: от серьёзного увеличения военных расходов из-за непродуманного и поспешного вступления в НАТО до возникших в результате незаконных антироссийских санкций последствий, с которыми европейские государства до сих пор не могут справиться", — добавил Володин в своём телеграм-канале.
Как сообщал Лайф, 18 ноября Финляндия закрыла четыре круглосуточных КПП на границе с Россией. Власти республики объяснили это решение некими соображениями "обеспечения нацбезопасности". На одном из пунктов пропуска в последний день его работы против желавших попасть в страну мигрантов даже использовали спецсредства. 22 ноября правительство сопредельного государства решило оставить открытым только самый северный КПП. При этом и его тоже могут закрыть. На данный момент в страну пускают только 1/8 от числа всех мигрантов.
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