Водителям пришлось самим убирать снег на открывшемся КПП на границе с Финляндией
КПП на границе с Финляндией были открыты. Обложка © VK / МК в Питере, Новости Санкт-Петербурга
На открытых сегодня контрольно-пропускных пунктах на границе Финляндии с Россией образовались пробки, так как на финской территории не были расчищены от снега дороги. Видео публикует телеграм-канал "Фонтанка SPB Online".
Водители расчищают дорогу на границе с Финляндией. Видео © t.me / "Фонтанка SPB Online"
Финские пограничники не стали убирать снег, поэтому машины не смогли проехать. На видео водители, вооружившись лопатами, сами чистят дороги. Сугробы на финской территории достигали буквально метра в высоту, поэтому автомобильная колонна продвигалась медленно.
Напомним, что Хельсинки решил закрыть все КПП на границе с РФ в конце ноября. На недружественный шаг власти страны пошли после попытки иностранных беженцев незаконно прорваться в республику. Утром 14 декабря сразу два погранперехода на границе России и Финляндии всё-таки возобновили работу: КПП Ваалимаа (со стороны России — Торфяновка) и Ниирала (со стороны России — Вяртсиля).