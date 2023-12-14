Регион

Уведомления отключены

Новости
Итоги года с Владимиром Путиным
Расследования
SHOT проверка
Армия
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

Путин: Россия уничтожила 747 танков ВСУ с начала контрнаступления

"Зачем?": Путин ответил на вопрос о возможности новой волны мобилизации

Путин: Уровень безработицы в России уже 2,9%, такого никогда в истории не было

Путин назвал свою главную задачу в случае переизбрания в 2024 году

Началась совмещённая большая пресс-конференция и прямая линия с Путиным

Водителям пришлось самим убирать снег на открывшемся КПП на границе с Финляндией

Один из создателей цветного ТВ в СССР скончался из-за сердечной недостаточности

Гоша Рубчинский стал главным дизайнером бренда Канье Уэста

Кандидат в президенты США предложил Киеву уступить некоторые регионы для завершения конфликта

Золотые резервы РФ превысили рекордные 150 миллиардов долларов

Водителям пришлось самим убирать снег на открывшемся КПП на границе с Финляндией

14 декабря, 08:40
<p>КПП на границе с Финляндией были открыты. Обложка © VK /<a href="https://vk.com/mkvpitere?w=wall-109948899_46824" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> МК в Питере, Новости Санкт-Петербурга</a></p>

КПП на границе с Финляндией были открыты. Обложка © VK / МК в Питере, Новости Санкт-Петербурга

На открытых сегодня контрольно-пропускных пунктах на границе Финляндии с Россией образовались пробки, так как на финской территории не были расчищены от снега дороги. Видео публикует телеграм-канал "Фонтанка SPB Online".

Водители расчищают дорогу на границе с Финляндией. Видео © t.me / "Фонтанка SPB Online"

Финские пограничники не стали убирать снег, поэтому машины не смогли проехать. На видео водители, вооружившись лопатами, сами чистят дороги. Сугробы на финской территории достигали буквально метра в высоту, поэтому автомобильная колонна продвигалась медленно.

Аналитик нашёл объяснение игре Финляндии в закрытие и открытие границ с Россией

Аналитик нашёл объяснение игре Финляндии в закрытие и открытие границ с Россией

Напомним, что Хельсинки решил закрыть все КПП на границе с РФ в конце ноября. На недружественный шаг власти страны пошли после попытки иностранных беженцев незаконно прорваться в республику. Утром 14 декабря сразу два погранперехода на границе России и Финляндии всё-таки возобновили работу: КПП Ваалимаа (со стороны России — Торфяновка) и Ниирала (со стороны России — Вяртсиля).

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!