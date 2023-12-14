Водителям пришлось самим убирать снег на открывшемся КПП на границе с Финляндией 14 декабря, 08:40 КПП на границе с Финляндией были открыты. Обложка © VK / МК в Питере, Новости Санкт-Петербурга

На открытых сегодня контрольно-пропускных пунктах на границе Финляндии с Россией образовались пробки, так как на финской территории не были расчищены от снега дороги. Видео публикует телеграм-канал "Фонтанка SPB Online".

Водители расчищают дорогу на границе с Финляндией. Видео © t.me / "Фонтанка SPB Online"

Финские пограничники не стали убирать снег, поэтому машины не смогли проехать. На видео водители, вооружившись лопатами, сами чистят дороги. Сугробы на финской территории достигали буквально метра в высоту, поэтому автомобильная колонна продвигалась медленно.

Напомним, что Хельсинки решил закрыть все КПП на границе с РФ в конце ноября. На недружественный шаг власти страны пошли после попытки иностранных беженцев незаконно прорваться в республику. Утром 14 декабря сразу два погранперехода на границе России и Финляндии всё-таки возобновили работу: КПП Ваалимаа (со стороны России — Торфяновка) и Ниирала (со стороны России — Вяртсиля).

Авторы Татьяна Миссуми