Беженцы-иностранцы попытались прорваться в Финляндию через границу в Мурманской области

Иностранные беженцы 22 ноября попытались прорваться через русско-финскую границу в Мурманской области. Попытка была пресечена. Об этом в личном телеграм-канале сообщил глава российского региона Андрей Чибис.

"Наша главная задача — обеспечить безопасность проживающих на территории Мурманской области людей. К сожалению, вчера уже был случай незаконной попытки прорыва границы [в сторону Финляндии] со стороны иностранных граждан. Она, естественно, пресечена", — заявил руководитель области.

Чибис добавил, что ещё одной из задач руководства Мурманской области является обеспечение всех необходимых мер для поддержания правопорядка на территории региона. Он отметил, что эти усилия будут предприниматься вне зависимости от недружественных и провокационных действий Финляндии, закрывающей пропускные пункты на границе с РФ.