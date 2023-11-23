Беженцы-иностранцы попытались прорваться в Финляндию через границу в Мурманской области
Губернатор Чибис заявил о попытке прорыва финской границы иностранными беженцами
Иностранные беженцы 22 ноября попытались прорваться через русско-финскую границу в Мурманской области. Попытка была пресечена. Об этом в личном телеграм-канале сообщил глава российского региона Андрей Чибис.
"Наша главная задача — обеспечить безопасность проживающих на территории Мурманской области людей. К сожалению, вчера уже был случай незаконной попытки прорыва границы [в сторону Финляндии] со стороны иностранных граждан. Она, естественно, пресечена", — заявил руководитель области.
Чибис добавил, что ещё одной из задач руководства Мурманской области является обеспечение всех необходимых мер для поддержания правопорядка на территории региона. Он отметил, что эти усилия будут предприниматься вне зависимости от недружественных и провокационных действий Финляндии, закрывающей пропускные пункты на границе с РФ.
Как сообщал Лайф, 18 ноября Финляндия до конца февраля закрыла четыре круглосуточных КПП на границе с Россией: Ваалимаа – Торфяновка, Нуйямаа – Брусничное, Иматра – Светогорск в Ленобласти и Ниирала – Вяртсиля в Карелии. В Хельсинки объяснили это решение некими соображениями "обеспечения нацбезопасности". В последний день работы одного из КПП мигранты попытались прорваться на территорию Финляндии, но против них применили спецсредства. 22 ноября финское правительство приняло решение оставить открытым только один пункт — самый северный — Райа-Йоосеппи (муниципалитет Инари, провинция Лаппи). Власти Мурманской области ранее сегодня сообщали о планах по введению режима повышенной готовности из-за решения Финляндии.
ТАСС / IMAGO / Lehtikuva / Jussi Nukari